Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

10/03/2018 - 1:05

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "El Supremo impide la investidura del preso Sànchez"; "El feminismo pide cambios y presupuestos tras el 8-M"; "La conquista del lejano Este. El País recorre las remotas y vacías regiones orientales del país que Moscú quiere repoblar".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "El PP ultima un plan en favor de la mujer tras el éxito del 8-M. Decálogo de los expertos para avanzar en igualdad"; "Un grito desesperado por Gabriel. Ocho mil personas se reunieron ayer en Almería para apoyar el grito desesperado de unos padres, Ángel y Patricia, que 10 días después de la desaparición de su hijo Gabriel pidieron a todos "un poquito más" para encontrar al niño"; "El TS impide a Jordi Sànchez ser investido por "incitar la violencia" para la secesión"; "El Gobierno dará hasta 390? al mes a inquilinos con rentas bajas"; "Trump acepta un cara a cara con su gran enemigo norcoreano"; "Crimen de Asturias. La última foto del sospechoso y la víctima".

LA VANGUARDIA: "El juez y la CUP cierran la puerta a investir a Sànchez"; "Donald Trump y Kim Jong Un se verán las caras. Después de un año de intercambiar insultos y amenazas de guerra, el presidente de EE.UU. ha aceptado reunirse con el líder de Corea del Norte a finales de mayo"; "Montoro pide al sector privado un pacto como el de los funcionarios"; "El PP se suma a la reclamación del 8-M para no abrir más frentes"; "Autonomías y ciudades critican el Plan de Vivienda"; "PlayStation creará videojuegos en l'Hospitalet".

ABC: "Carta de El Chicle a sus padres: "Tranquilos, me van a pedir homicidio, pero a los 7 años estaría fuera". El detenido por la muerte de Diana Quer pide a su familia que no cobre menos de 10.000 euros por entrevista. El PSOE ignora a casi tres millones de ciudadanos y no evitará que se derogue la prisión permanente".

EL PERIÓDICO: "El juez Llarena impide la investidura de Sànchez. El exdirector de los Mossos hizo revisar las actas del 1-0"; "Clamor dramático por Gabriel. Miles de personas arropan en Almería a los padres del niño de 8 años desaparecido"; "La nueva frontera de Frankestein. El mito cumple 200 años en pleno auge de la bioingeniería y la robótica"; "Pionyang para sus pruebas nucleares ante la cita con Trump".

EL CORREO: ""Eddy Mercks: "Yo nunca me rendía". El mito del ciclismo, ganador de cinco Tours, apadrina la clásica cicloturista Bilbao-Bilbao en su 30 aniversario"; "El Gobierno vasco relanza el proyecto para llevar el metro hasta el aeropuerto"; "Urkullu pide a la UE que no expulse a las regiones que voten por la independencia".

LA RAZÓN: "Miles de "pescaítos" para que vuelva Gabriel. Los padres del pequeño Gabriel reunieron ayer a más de 800 personas en Almería para pedir a las Fuerzas de Seguridad "un poquito más" para encontrar al pequeño"; "El 8-M coloca a las mujeres como nuevo arma electoral"; "Torrent aplaza el Pleno tras rechazar el juez el permiso a Jordi Sànchez"; "El Gobierno da ayudas al alquiler de hasta 900 euros".