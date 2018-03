Margarita Robles: "Hay un enorme oportunismo en la estrategia política de Cs"

Madrid, 10 mar (EFE).- A punto de cumplir nueve meses en el cargo y con las encuestas aupando a Cs, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, sostiene que "el liderazgo de la oposición en este país lo tiene el PSOE" y que el partido de Albert Rivera no hace propuestas serias y se mueve por "oportunismo".

En una entrevista con Efe, Robles recalca que "hay un enorme oportunismo por parte de Cs a la hora de hacer su estrategia política" y pone como ejemplo el giro que ha dado la formación naranja respecto a la huelga feminista del 8M.

"Primero eran muy críticos y sus mujeres se mostraban muy críticas y después, cuando vieron que había esa avalancha, ese movimiento social, han querido ponerse también a la cabeza de la manifestación", critica la parlamentaria.

Frente al discurso de Rivera que "solo busca el titular, la foto y que es capaz de ir en contra de la prisión permanente revisable y tres semanas después, cuando cree que electoralmente le puede dar réditos", cambiar su posición y "ser más duro que nadie", Robles reivindica que la seriedad y el rigor están del lado de los socialistas.

"Nosotros cada vez que presentamos una proposición de ley lo hacemos con mucho estudio, mucho trabajo detrás y no lo hacemos con improvisación, para buscar la foto", defiende, y considera que "los ciudadanos de la calle tienen que saberlo.

"El PSOE es el partido de izquierdas que ofrece propuestas serias y rigurosas", proclama la portavoz parlamentaria a un año de las elecciones municipales y autonómicas, en las que suena su nombre para encabezar la lista al Ayuntamiento de Madrid.

Sobre eso asegura que ser diputada para ella "no tiene precio" y que no le gustaría dejar su escaño: "Lo que quiero es seguir en el Congreso de los Diputados", recalca, aunque elude contestar si le diría que no al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en caso de que éste le pidiera que fuera candidata: "Yo le dije que sí a Pedro Sánchez una vez para ser diputada y en eso estoy, siendo diputada".

Un trabajo que, según explica, desempeña con un componente de "frustración", porque la legislatura está "prácticamente muerta, con un Gobierno que no gobierna ni deja hacer nada a la oposición por la vía del veto" a sus iniciativas.

En esas circunstancias y con un grupo parlamentario compuesto por vencedores y vencidos del 39 Congreso, Robles dice que entre los diputados socialistas sobre todo ve "ganas de trabajar" en un "objetivo único, que es que el PSOE vuelva a llegar al gobierno de la nación".

Asegura que el grupo está "trabajando de una manera muy unida, con mucha ilusión", y que en él "todo el mundo tiene su espacio", porque "no se ha hecho ningún tipo de diferencias entre los que apoyaron a un candidato o a otro" en las primarias de mayo, que enfrentaron a Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López por el liderazgo del partido.

"Todo el mundo está integrado y todo el mundo está participando, no hay más que ver todos los plenos que se producen, en que personas que apoyaron a un candidato o a otro están trabajando", señala.

Robles tiene respuesta también para los que desde sus mismas filas la acusan de no tener colmillo político -por ser jueza de profesión y no militar en el partido- y de enfrentarse a Rajoy con intervenciones suaves en las sesiones de control.

A estos, la exmagistrada del Tribunal Supremo les recuerda que ella era la secretaria de Estado de Interior "en un tiempo en que ETA mataba a cincuenta personas al año", entre 1993 y 1996, con el Gobierno de Felipe González.

"Si hay alguien que tiene experiencia política, sin hacer de menos a nadie, creo que soy yo, que estuve en unos momentos muy difíciles de la historia de España en un lugar como el Ministerio del Interior", les dice, y añade que, mientras que su compromiso con el PSOE viene de entonces, "alguna de las personas que puedan hacer algún tipo de crítica en el año 93 ni siquiera estaba en el escenario político".