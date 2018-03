Rusia logra evacuar a 26 niños de Guta Oriental

Moscú, 11 mar (EFE).- Rusia ha logrado evacuar a 52 personas, la mitad de ellos niños, de Guta Oriental, bastión opositor a las afueras de Damasco, donde los militares rusos negocian con los rebeldes para que permitan la salida de más civiles.

"Ahora se encuentran en la localidad de Arda, en el recinto de una antigua autoescuela. En las próximas 48 horas recibirán todo la ayuda necesaria, incluido médica", dijo hoy el general Vladímir Zolotujin, portavoz del Centro de Reconciliación Ruso, a medios rusos.

Esos civiles fueron evacuados durante la noche del pueblo de Al Mesraba a través de un corredor habilitado por el Ejército ruso y las fuerzas gubernamentales sirias.

Los militares rusos negocian ahora la salida de la zona de los rebeldes con sus familias a cambio del paso seguro de "varias decenas de civiles" a través de los dos corredores humanitarios.

El general ruso explicó que los rebeldes exigen "garantías de seguridad".

El pasado día 9, trece combatientes pudieron salir de Guta Oriental, escenario de cruentos combates desde finales de enero, con dirección a Idleb.

"El Centro de Reconciliación llama de nuevo a los líderes de los grupos armados ilegales a dejar que salgan los civiles y a salir ellos mismos. Garantizamos su seguridad", insistió el militar ruso.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó el 26 de febrero una pausa humanitaria en línea con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pidió una tregua en la zona.

No obstante, debido a los combates entre fuerzas gubernamentales y rebeldes, los civiles no han podido ser evacuados y la ayuda humanitaria no ha llegado en su totalidad a su destino.