Un diputado tory cree que May responsabilizará a Rusia del ataque al exespía

Londres, 12 mar (EFE).- El presidente del comité parlamentario británico de Asuntos Exteriores, Tom Tugendhat, opinó hoy que el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Julia ha sido "un intento de asesinato" perpetrado por un Gobierno y que le "sorprendería" si la primera ministra, Theresa May, no responsabiliza al Kremlin.

El diputado conservador hizo esas declaraciones a la emisora británica BBC Radio 4 antes de la reunión prevista durante la jornada entre la jefa del Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad.

En ese encuentro, considerado crucial, se analizarán los últimos acontecimientos sobre el caso, según corroboró hoy un portavoz del Ejecutivo de Londres, y a él asistirán los principales ministros del Gobierno junto con responsables de los servicios de Seguridad y del Ejército del país.

Tugendhat afirmó que se espera que May "vaya a hacer pronto un anuncio" sobre la autoría del ataque intencionado con un agente nervioso perpetrado el pasado día 4 contra el exespía, de 66 años, y su hija, de 33, que fueron hallados inconscientes en un banco de la localidad inglesa de Salisbury.

"Francamente, me sorprendería si (May) no apuntara el dedo hacia el Kremlin" (como responsable del incidente), dijo el citado político a la BBC.

El diputado tory consideró además que el ataque contra Skripal y su hija "tiene una pinta espantosa de que se trata de un intento de asesinato, detrás del cual hay un Gobierno".

Además, opinó que los aficionados británicos que planean desplazarse este verano a Rusia para asistir al Mundial de Fútbol podrían correr algún riesgo, en caso de las tensiones entre ambos países aumenten como consecuencia de este suceso.

"Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con los aficionados británicos que van a viajar (a Rusia) para que no se vean envueltos en el aspecto político del caso", comentó.

Tanto Skripal como Julia continúan hoy hospitalizados en un centro médico de Salisbury "en estado crítico", al igual que el policía Nick Bailey, que resultó afectado cuando les asistió y cuyo estado de salud es "grave pero estable".

Más de 250 agentes de la unidad antiterrorista trabajan en esta investigación que, hasta la fecha, ha recabado 200 objetos como pruebas y han interrogado a más de 240 testigos.

También militares del Ejército británico continuaron el pasado fin de semana ayudando a la policía en tareas como la retirada de vehículos.

Skripa, un exagente de la inteligencia militar rusa retirado, fue procesado por el Gobierno ruso en 2004 -por haber colaborado con los servicios secretos británicos del MI6-, pero logró refugiarse en el Reino Unido en 2010, al quedar liberado como parte de un notorio canje de espías.