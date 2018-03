El PP apela a la sensatez del PSOE para pactar las reformas porque el 'no es no' de Sánchez no tiene buen resultado

12/03/2018 - 18:13

Casado recrimina a Pedro Sánchez que se levante del pacto educativo y dice que si hay fracaso o abandono escolar no es por la financiación

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha apelado este lunes a la "sensatez" y el "sentido común" del PSOE para pactar las reformas que necesita España, como la educativa, y ha advertido de que el 'no es no' que ha recuperado el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, no tiene buen resultado ni a nivel interno ni en las urnas.

En una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, Casado ha lamentado la actitud de los socialistas porque, según ha dicho, el PP quería que esta fuera la legislatura de los pactos y la de acometer las reformas que necesita España "para que duraran varias legislaturas".

Sin embargo, se ha quejado de que la oposición esté poniendo "palos en las ruedas" y ha citado como ejemplo lo ocurrido con el Pacto de Educación. En este punto, ha recriminado al PSOE que se haya levantado de la subcomisión que negocia las medidas cuando ese acuerdo es "urgente".

¿HABRÍA QUE DESBLOQUEAR LA LOMCE?

"No entendemos por qué el PSOE se ha levantado. Si hay fracaso y abandono escolar no es por la financiación", ha subrayado, después de que los socialistas haya echado en cara al Gobierno que no suba la inversión al 5 por ciento del PIB.

De hecho, ha llegado a advertir que en este momento habrá que preguntarse si no se tiene que "desbloquear" la LOMCE y "seguir avanzando" si hay partidos de la oposición que no se quieren sentar. A su entender, esa norma que impulsó el PP en la pasada legislatura "era buena" y hay que preguntarse si esas cuestiones "se tienen que poner en vigor".

Por todo ello, el portavoz del PP ha apelado al sentido de Estado de los socialistas para pactar las reformas que necesita España. "El PSOE del 'no es no' no tuvo buen resultado interno ni parece que lo tenga en las urnas", ha abundado, para añadir que es "bueno" que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en las "grandes leyes" y reformas.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En cuanto a la financiación autonómica, Casado ha admitido que el PP está avanzado en un documento consensuado con sus presidentes autonómicos y regionales que esperan poder tener listo antes de la convención nacional que el partido celebrará en Sevilla entre los días 6 y 8 de abril.

"Espero que en el PSOE también tenga una posición común", ha señalado, para recordar que el PP también está trabajando en un documento sobre agua que fijará la posición del partido.

Ante las encuestas que se están publicando y que sitúan a Ciudadanos por delante del PP, Casado ha indicado que hay que hay que "mirar poco por el retrovisor" al "adversario" políticos. "Dependemos de nosotros mismos", ha proclamado.

EL PP TIENE QUE "TOMAR LA INICIATIVA"

En este punto, ha señalado que el PP debe tomar la iniciativa política e intentar aprobar iniciativas aunque "tengan un coste electoral", dado que, a su juicio, la oposición lo que hace es "pisar la manguera" y "poner palos en la rueda".

"Es muy fácil salir a la calle y quejarse de lo que hace el Gobierno. Pero cuando hay que retratarse en sede parlamentaria, algunos no lo tienen tan claro" ha aseverado el responsable de Comunicación del Partido Popular.