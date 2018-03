Un secretario judicial aprovecha la comparecencia de Granados en el Congreso para notificarle la querella de Cifuentes

13/03/2018 - 13:49

Un secretario judicial se ha presentado este martes a las puertas del Congreso de los Diputados para notificar al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados la citación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por la querella presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras incriminarla en la presunta financiación irregular del partido.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, sobre las 12 horas, a la llegada de Granados a la Comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP, un secretario judicial se ha presentado en las puertas del Congreso para aprovechar la presencia del ex dirigente popular y hacerle firmar el documento en el que se le notifica la querella, después de que este lunes no compareciera ante el Juzgado porque la Policía Judicial no consiguió notificarle la citación.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid le ha vuelto a citar a declarar para el próximo miércoles 21 de marzo. Precisamente el juez admitía ayer la ampliación de la querella que presentó Cifuentes por las palabras de Granados en la sede de la Audiencia Nacional, donde la situó como conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.