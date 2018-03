ERC emplaza a PSOE y Podemos a dialogar para echar a Rajoy "y se acabó la tontería"

14/03/2018 - 13:03

El portavoz de ERC en el Pacto de Toledo, Jordi Salvador, ha emplazado este miércoles al PSOE y a Unidos Podemos y dialogar y ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura que sirva para desalojar de La Moncloa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Y se acabó la tontería", ha sentenciado.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Salvador ha aprovechado su turno de dúplica en el debate monográfico sobre pensiones que acoge el Pleno del Congreso para subrayar que Rajoy sigue al frente del país porque los socialistas no osan dar ese paso para forzarle a dejar el Gobierno.

"A usted le está salvando que el PSOE no se atreva a presentar una moción de censura y que dialogue con Podemos para hacerlo", ha soltado, ofreciendo, una vez más los votos de Esquerra para apoyar esa hipotética iniciativa. "¿Dónde está el problema, por qué no se ponen de acuerdo? Si lo hicieran la derecha extrema y la populista (por Ciudadanos) pasaban a la oposición y se acababa la tontería", ha enfatizado.

En este sentido, el diputado republicano ha pedido a socialistas y morados que se pongan manos a la obra y dialoguen con ese objetivo porque "no es tan difícil". "Y, si no lo hacen, expliquen por qué no lo hacen", ha concluido.