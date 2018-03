Robles pide a Rajoy que "se vaya" si no es capaz de gobernar

Madrid, 14 mar (EFE).- La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se vaya" si no es capaz de gobernar: "Si no se ve capaz de gobernar, de hacer propuestas, ¡váyase, no pasa nada!", le ha dicho en su segunda intervención en el debate de pensiones en el Congreso.

Robles, que ha criticado las propuestas de "trazo muy grueso" que ha planteado el presidente, le ha reprochado también su "arrogancia" y se ha mostrado convencida de que "le parece todo bien porque no sale a la calle".

"Salga a la calle y hable con los pensionistas; es muy lamentable que haya venido a dirigirse a los grupos parlamentarios, no a los pensionistas, y no es capaz de hacerlo porque no es capaz de mirarles a la cara después de las propuestas que ha hecho usted aquí", le ha dicho al presidente.

Tras afirmar que no sabe cómo a Rajoy "no le da apuro decir que no tiene ninguna propuesta para esos pensionistas que no llegan a fin de mes", la portavoz socialista ha acusado a su Gobierno de estar "paralizado" y "sin ideas".

"¡Que usted venga ahora a decir que va a subir las pensiones mínimas ¿pero en cuánto? ¡diga usted algo! ¡qué se va a rebajar el IRPF! pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿a quién?", ha planteado.

También ha acusado a Rajoy de vivir "en el túnel del tiempo" por mirar solo al pasado y ha sostenido que su "balance" de la gestión del sistema de pensiones es un déficit estructural del 1,6 por ciento del PIB y de 80.000 millones de euros.

Tras apuntar que los pensionistas están "saliendo a la calle porque no pueden más con sus políticas", la portavoz socialista ha recalcado que el PP votó ayer en contra de revalorizar las pensiones y ha preguntado al presidente si cree que con el incremento del 0,25 % los jubilados españoles "pueden vivir".