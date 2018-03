Causapié pide una ley autonómica de capitalidad de la ciudad de Madrid

Madrid, 14 mar (EFE).- La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causapié, ha propuesto hoy en la Asamblea de Madrid una ley autonómica de capitalidad de la ciudad de Madrid.

Causapié ha comparecido hoy ante la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio para hablar sobre el desarrollo del Pacto Local en la Comunidad de Madrid.

Ha pedido a los diputados del Parlamento madrileño una reflexión sobre las competencias y la capitalidad de la ciudad de Madrid dentro la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

En declaraciones a los periodistas, la edil socialista ha destacado la importancia de una ley autonómica de capitalidad con el objetivo de que la ciudad de Madrid "tenga más competencias y una mejor financiación" para responder a asuntos "prioritarios" para los madrileños.

Ha reclamado competencias para la ciudad de Madrid en servicios sociales, políticas de formación y empleo, promoción económica, turismo, cuestiones que, desde su punto de vista, requieren una clarificación en este momento y una participación en la financiación autonómica.

"El Ayuntamiento de Madrid no es una ONG, sin despreciar el trabajo de las ONG. La relación económica no puede ser a través de convenio. Tiene que haber financiación para el Ayuntamiento de Madrid que sea no finalista", ha indicado.

Además, ha destacado la actualidad de este asunto en un momento en el que "estamos asistiendo a un debate sobre el modelo territorial, en el que faltan los ayuntamientos, y además ha habido una intervención, por parte del Ministerio de Hacienda, que ha impedido al Ayuntamiento de Madrid ejercer sus competencias y dar los servicios que necesitan los madrileños".

Entre las competencias que podría asumir la capital de España, ha argumentado que el Ayuntamiento de Madrid tiene plena capacidad para gestionar los servicios sociales y todos los recursos de la ley de dependencia por su proximidad a los ciudadanos.

También ha reivindicado la capacidad del Consistorio madrileño para impulsar la actividad económica, gestionar las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género y participar junto con la Comunidad de Madrid en la promoción del turismo.

Ha destacado la necesidad de debatir sobre estas cuestiones para determinar con claridad quién gestiona qué competencias, evitar duplicidades y atender a los ciudadanos con "más eficacia y eficiencia".