Maestre rechaza los abucheos a Villacís en el 8M pero le pide aceptar las críticas

Madrid, 14 mar (EFE).- La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha rechazado hoy los abucheos que sufrió la portavoz de Cs, Begoña Villacís, durante la manifestación del 8-M, pero le ha recordado que "como cualquier concejal" está sujeta "a la expresión libre de opiniones a favor y en contra".

Rita Maestre se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de hoy cuando los periodistas le han pedido un posicionamiento sobre los abucheos que la portavoz de Cs sufrió durante la marcha por la igualdad de las mujeres del pasado 8 de marzo.

Tras reprochar las muestras de rechazo que participantes en esa marcha hicieron a la portavoz de Cs, Rita Maestre ha señalado que no le parece "demasiado pertinente" condenar esos hechos "como si estuviéramos hablando de los peores momentos de la historia de nuestro país y de los atentados".

"A mí, como concejala de gobierno, me ha sucedido que en determinados lugares personas de distinta ideología me expliquen de manera más o menos educada sus posiciones", ha añadido Rita Maestre, que ha puntualizado que en esos casos lo que ella ha hecho es "aceptar que existen posiciones políticas diferentes" y no tratar de convertirse "en el centro de la polémica".

"Estamos sujetas a la crítica y hay que aceptarla con normalidad porque vivimos en una sociedad plural donde la gente se expresa", ha añadido la portavoz.