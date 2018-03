La OTAN no quiere "otra Guerra Fría" y pide a Rusia cambiar su comportamiento

Bruselas, 15 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que los aliados no quieren "otra Guerra Fría" y pidió a Rusia "cambiar su comportamiento" hacia el "diálogo político", tras considerar que los envenenamientos registrados en Reino Unido son "un ataque muy serio".

"Cuando las tensiones se incrementan es importante tener un diálogo político, porque no queremos otra Guerra Fría", afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa hoy en Bruselas, centrada en la presentación del informe anual de la Alianza, en la que el político se refirió al ataque al exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia.

El Reino Unido informó este miércoles al resto de sus socios del uso de una sustancia "de grado militar" desarrollada por Rusia y señaló como "altamente probable" que este país estuviera detrás del envenenamiento de Skripal, que trabajó para el espionaje ruso antes de ser condenado en 2006 a 13 años de prisión por trabajar para los servicios secretos británicos.

"La sustancia utilizada es una de las más tóxicas nunca desarrolladas. Es la primera vez que se utiliza un agente nervioso en territorio aliado desde la fundación de la OTAN. Todos los aliados están de acuerdo en que este ataque rompe las reglas y acuerdos internacionales. Esto es inaceptable. No tiene lugar en un mundo civilizado", agregó el político noruego hoy.

Stoltenberg mostró su pleno apoyo al Reino Unido y consideró que el país "está respondiendo de manera proporcionada".

"Apoyo que hay que dar una respuesta porque ante acciones así hay consecuencias", consideró.

El secretario general reiteró así la "solidaridad" de los aliados con el Reino Unido y garantizó "el apoyo necesario" ante un "patrón de comportamiento (de Rusia) en los últimos años", con hechos como "la anexión ilegal de Crimea y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania" o la presencia militar en Moldavia y Georgia "en contra de la voluntad de estos países".

Stoltenberg también citó los intentos de "anular elecciones e instituciones democráticas" y dijo que "la OTAN está respondiendo para dar un mensaje claro a Rusia".

"Estamos construyendo nuevas capacidades para defendernos en contra de cualquier amenaza, incluyendo la híbrida, cibernética y otro tipo de agresiones. Vamos a continuar y estamos evaluando constantemente qué más podemos hacer", dijo.

Entre otras acciones, Stoltenberg citó el despliegue de los batallones en los Balcanes o una "mayor inversión en defensa para desarrollar sistemas de protección contra ataques químicos y biológicos".

"Después de la Guerra Fría, trabajamos para una asociación estratégica con Rusia. Rusia tiene que cambiar de comportamiento y verá que estamos dispuestos a una relación más constructiva", agregó.

La OTAN, agregó "no quiere ser el espejo de Rusia", pero su "visión sigue siendo firme, defensiva y proporcionada".

"Nosotros no queremos entrar en una nueva carrera armamentística porque no hay ganadores en esa carrera. Es costoso, peligroso y no interesa a nadie. Pero que no haya dudas de que la OTAN defenderá a los aliados contra las amenazas", aseguró.

Stoltenberg dijo que el Reino Unido "no necesita apoyo práctico" para la investigación de estos ataques pero subrayó que "el apoyo político es importante".