Molons guarda silencio ante la Guardia Civil, a la espera de que le cite el juez

Barcelona, 15 mar (EFE).- El secretario de Difusión del Govern, Antoni Molons, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, tras ser detenido por presunta malversación y desobediencia por su vinculación con la publicidad institucional del 1-O, de la que dará explicaciones cuando le cite el juez.

La Guardia Civil ha detenido a Molons en el marco de una operación dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha ordenado el registro de su casa y de su despacho en el Palau de la Generalitat, así como el registro de la sede de Òmnium Cultural, para seguir el rastro de los gastos del Govern para la publicidad del referéndum del 1-O.

Tras registrar su piso y su despacho, la Guardia Civil ha trasladado a Molons a la comandancia del instituto armado en Barcelona, para interrogarlo como detenido, si bien el alto cargo del Govern se ha acogido a su derecho a guardar silencio.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la comandancia, Molons ha indicado que ha decidido que declarará ante el juez cuando se le requiera.

"Ha ido bien. Han venido a mi casa, me han detenido, hemos pasado por el Palau de la Generalitat -donde tiene su despacho- y me han llevado aquí -a la comandancia-. Hemos decidido que declararé ante el juez cuando se me requiera", ha indicado brevemente Molons, acompañado por su abogada, Judit Gené.

El secretario de Difusión del Govern está acusado de los delitos de malversación y de desobediencia por su supuesta vinculación con los gastos del Govern para la publicidad del referéndum del 1-O.

En concreto, el juez ha acordado los registros de hoy para aclarar si la Generalitat financió publicidad del referéndum del 1-O mediante pagos opacos a Òmnium Cultural, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.

Molons ya fue interrogado por la Guardia Civil en noviembre pasado, en ese caso como testigo, en una comparecencia en la que sí declaró y apuntó al exconseller de Presidencia Jordi Turull como el responsable de autorizar la publicidad del Govern sobre el 1-O.