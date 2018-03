Pablo Iglesias reprocha a Rajoy que no brinde a la familia de José Couso el mismo apoyo que da al padre de Diana Quer

15/03/2018 - 18:54

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que igual que apoya y atiende a los padres de víctimas de asesinato como Diana Quer o Mari Luz, tenga la misma consideración con la familia del cámara José Couso asesinado en Irak en 2003 y trabaje para que su muerte no quede "impune".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Iglesias ha señalado que además de los padres de Diana Quer, Mari Luz, Yeremi y Marta del Castillo, este jueves ha estado presente en la tribuna del Congreso el hermano de Couso, pero en su caso para apoyar la derogación de los límites de la justicia universal, que también se debatía este jueves.

"Hoy había otra víctima a la que no ha recibido el presidente, el hermano de José Couso, un profesional cuyo caso ni siquiera ha ido a juicio porque el PP favoreció la absoluta impunidad y que este caso no se investigara. Ojalá el PP no establezca diferencia y dé a la familia de Couso lo que cabría esperar", ha defendido Iglesias.

El líder de Podemos se ha referido de este modo a la reforma que llevó a cabo el PP para limitar la justicia universal, y que tuvo como consecuencia que el Tribunal Supremo sobreseyera la causa en la que se investigaba el asesinato del cámara gallego José Couso en abril de 2003 en Irak.

Iglesias ha defendido el caso de Couso al ser preguntado por la postura de su grupo a favor de la prisión permanente revisable, cuyo debate de este jueves en el Pleno ha generado un duro enfrentamiento entre el PP y el PSOE, presenciado desde la tribuna por los familiares de víctimas antes mencionadas, que han acudido al Congreso para apoyar el mantenimiento de esta medida.

"INTERVENCIÓN TRANQUILA Y BRILLANTE" DEL PORTAVOZ DE PODEMOS

Respecto al bronco debate, Iglesias no ha querido comentar la "tensión" entre el PP y el PSOE, y se ha mostrado "orgulloso" del papel desempeñado por el portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Eduardo Santos, que ha tenido, a su juicio, "una intervención sosegada, tranquila y brillante".

Asimismo, ha reafirmado la postura de su grupo contraria a la prisión permanente revisable. "En un país democrático debemos estar orgulloso de tener un derecho penal y penitenciario fundamentado en la reinserción y los valores ilustrados que son propios de las democracias", ha argumentado.

Preguntado sobre la reunión que representantes de su grupo mantuvieron con los familiares de las víctimas, Iglesias ha explicado que era su obligación explicar su postura a todo el mundo, tanto a los que están de acuerdo como los que no. "Una de las ventajas de la democracia es que se puede estar en desacuerdo", ha apostillado.

Eso sí, acto seguido ha aprovechado para recordar que además de las víctimas favorable a la presión permanente revisable, este jueves ha asistido al Pleno "otra víctima", el hermano de José Couso, buscando justicia para su familiar, en este caso, para apoyar la derogación de los límites a la justicia universal.