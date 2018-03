Cs critica las "sospechas" de Carmena sobre la actuación policial en Lavapiés

Enlaces relacionados CSIF reclama al Ayuntamiento que respalde la actuación policial en Lavapiés (16/03)

Madrid, 16 mar (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado hoy las "sospechas" del Gobierno de Manuela Carmena sobre el trabajo de la Policía Municipal en Lavapiés, cuando cree que lo que tendrían que haber recibido los agentes es "algo de apoyo".

En declaraciones a los medios tras visitar el barrio de Lavapiés, donde anoche hubo disturbios durante la protesta por la muerte de un mantero a causa de un paro cardiaco, la portavoz de Ciudadanos ha dicho que "lo mínimo" que tendrían que recibir los agentes municipales es "algo de apoyo" por parte del Ayuntamiento.

"Lo que recibieron fueron sospechas sobre su trabajo. Debían ser un poco más responsables y entender que lo que están haciendo ahora mismo a los policías es estigmatizándolos y provocándoles problemas porque luego estos agentes tienen que trabajar", ha comentado.

Villacís ha resaltado que los policías municipales estuvieron trabajando "hasta las 2 de la mañana" exponiéndose a "muchísimo riesgo", ya que Lavapiés era "un barrio sin ley".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lamentó anoche en un tuit la muerte del senegalés Mmame Mbage, de unos 35 años, y aseguró que se investigaría "a fondo" lo ocurrido y se actuaría "en consecuencia, una reacción que para la portavoz de Ciudadanos fue "muy poco responsable".

"Tiene que agradecer la labor de la Policía Municipal de Madrid, explicar que se van a esclarecer los hechos pero no extender una mancha de sospecha", ha manifestado.

Además, considera que Carmena, que está de viaje oficial en País para participar en un congreso de la Unesco, debería haberse quedado en Madrid por "los graves disturbios que se han producido en Lavapiés".

Villacís ha lamentado la muerte del senegalés que, según la información que ha recabado, sufrió un infarto y fue atendido por "siete policías municipales" que trataron de reanimarlo hasta la llegada del Sammur.

Con todo, ha advertido de que hay que "esclarecer" estos hechos.

Sobre los disturbios posteriores, ha indicado que fueron protagonizados por "antisistemas venidos de otras zonas de Madrid" y no por vecinos de Lavapiés.

"Lo que han hecho con el barrio, con el mobiliario urbano, coches, motos, no lo hacen vecinos, lo hace gente a la que no le importa el barrio, que no le importan los vecinos y que lo único que quiere es jaleo", ha añadido.

El grupo municipal de Ciudadanos está estudiando la posibilidad de llevar al Pleno una moción de urgencia sobre este tema.