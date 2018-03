Casi 10.000 etíopes llegan a Kenia en menos de una semana buscando refugio

Nairobi, 16 mar (EFE).- La cifra de etíopes que han llegado desde el domingo a Kenia huyendo de los sucesos violentos y protestas constantes en la zona sur de Etiopía ronda casi los 10.000, según informó hoy la Cruz Roja keniana.

"El número de personas desplazadas desde Etiopía ha subido a los 9.667 pues siguen cruzando la frontera de Etiopía a Kenia para buscar refugio", dijo la organización humanitaria en un comunicado.

La Cruz Roja keniana, que asiste a los desplazados en cinco centros cercanos a la frontera desde que comenzasen a llegar el sábado por la noche, está realizando controles nutricionales para establecer las necesidades de los niños de menos de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes.

Y está también tratando enfermedades habituales como diarreas, infecciones respiratorias, neumonías y problemas oculares y dermatológicos.

En torno al 80 % de los demandantes de asilo son mujeres y niños, según escribió hoy la encargada de comunicación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en Kenia, Rose Ogola, en su cuenta de Twitter.

Las cifras de nuevas llegadas ofrecidas por la organización podrían no ser precisas debido a que muchos de los etíopes que llegan están siendo ayudados por familiares y amigos que tienen en Kenia.

Los testimonios de refugiados recogidos durante esta semana por el diario Daily Nation hablan de redadas contra casas particulares y mezquitas en las que los soldados abatieron al menos a 13 personas

La mayoría de los demandantes de asilo se concentran en la ciudad fronteriza de Moyale y la zona de Sololo, en el norte de Kenia.

"No hay comida, agua potable ni alojamiento. Aunque no se ha detectado ningún caso por ahora, no podemos descartar un brote de cólera si no se hace frente a la situación", apuntó la coordinadora de la Cruz Roja keniana en el noreste del país, Talaso Chucha, en declaraciones recogidas por el diario Daily Nation este miércoles.

La pasada semana las fuerzas de seguridad de Etiopía admitieron haber asesinado a 9 civiles y herido a otras 12 en la localidad de Moyale, situada en un punto estratégico de comercio en la frontera con Kenia, al confundirles con militantes de un grupo opositor separatista considerado terrorista por el Gobierno de Adís Abeba, el Frente de Liberación Oromo (OLF).

Además, otras 7 personas murieron en la misma semana en otros incidentes a manos de fuerzas de seguridad.

Etiopía declaró el estado de emergencia el pasado 16 de febrero, un día después del anuncio de la dimisión -aún no efectiva- del primer ministro, Hailemariam Desalegn, con intención de calmar las protestas en las regiones de Amhara y Oromia.

Sin embargo, el efecto ha sido el inverso y se ha producido un repunte de las muertes de civiles a manos del Ejército.