El ministro de Exteriores ruso critica la parcialidad en el caso Skripal

Astaná, 16 mar (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, criticó hoy en la capital kazaja la cobertura por parte de los medios de comunicación occidentales del caso del envenenamiento en el Reino Unido del exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia.

"Hoy he visto las noticias de la BBC y la CNN. Lo explican de manera muy simple. Dicen que Gran Bretaña ha recibido el apoyo y la solidaridad de Francia, Alemania y los Estados Unidos", dijo Lavrov tras una reunión sobre la paz en Siria con sus homólogos de Irán y Turquía, Mohamad Yavad Zarif y Mevlüt Çavusoglu, respectivamente.

"Pero no explican nada sobre el hecho de que se está llevando a cabo una investigación que aún no se ha completado, que los resultados de la investigación no se han transmitido a ningún tribunal, incluido el británico, o que Rusia ha presentado de manera absolutamente natural solicitudes para presentar pruebas contra las acusaciones que se nos presentan", sostuvo el ministro ruso.

En una declaración conjunta emitida ayer, la primera ministra británica, Theresa May; Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, condenaron el ataque con un agente nervioso militar fabricado en Rusia.

Los líderes añadieron que "comparten" el análisis de las autoridades británicas de que es altamente probable que Rusia haya estado detrás del ataque contra el doble agente y su hija, una acción que "supone un asalto a la soberanía del Reino Unido, en clara violación de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas".

"Ciertamente, parece que los rusos están detrás de ello. Es algo que nunca jamás debería ocurrir, y que nos estamos tomando muy en serio, como creo que lo hacen muchos otros", declaró ayer Trump a la prensa al comienzo de su reunión con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

Londres identificó la sustancia utilizada en Salisbury como un agente nervioso del tipo "Novichok", de fabricación rusa.

El Gobierno británico comunicó el miércoles su decisión de expulsar a 23 diplomáticos rusos en represalia por el ataque en la localidad de Salisbury y dio una semana para que estos funcionarios abandonen el Reino Unido.

El doble agente y su hija fueron hallados inconscientes el pasado día 4 cerca de un centro comercial de Salisbury, en el sur de Inglaterra, y aún están hospitalizados en estado crítico.