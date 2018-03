El Gobierno recalca que no reconoce a Kosovo y deja en el aire la asistencia de Rajoy a la cumbre de la UE en mayo

16/03/2018 - 15:16

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido este viernes en que España no reconoce a Kosovo como Estado independiente y ha dejado en el aire la asistencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a la cumbre que la Unión Europea celebrará el próximo 17 de mayo en Bulgaria, a la que está invitado el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Todavía no sabemos quién va a acudir, no sabemos muy bien cómo se va a estructurar. Por tanto, estaremos a ver qué es lo que sucede", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, añadiendo que por el momento no puede informar de si Rajoy --que este viernes se ha reunido en Madrid con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk-- se ausentará o no.

Sin embargo, fuentes del Gobierno han indicado que se inclinan por que el presidente no asista al encuentro de Sofía si finalmente Kosovo está representado. "España no va estar en una cumbre en la que esté Kosovo", han explicado las citadas fuentes.

Los objetivos de la cumbre, organizada por Bulgaria como país que preside la UE durante este semestre, son reafirmar el compromiso de los 27 con los Balcanes Occidentales y reiterar la pertenencia de esta región a la familia europea, reforzar los vínculos entre ambas partes en distintos ámbitos y mejorar la colaboración ante retos comunes como la seguridad, la migración, los acontecimientos geopolíticos y las relaciones de vecindad.

A este encuentro están invitados los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y los presidentes de Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo, así como altos cargos de las instituciones europeas, entre ellos Tusk y el comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn.

POSICIÓN "CLARA Y SÓLIDA" DE ESPAÑA

Méndez de Vigo ha afirmado que la posición del Gobierno español sobre Kosovo "es clara, neta y sólida". "Junto con otros cuatro países" de la UE (Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia), "no reconocemos a Kosovo a través de una declaración unilateral de independencia. No lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro", ha sentenciado.

Hace diez años que Kosovo autoproclamó su independencia respecto a Serbia, que fue avalada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2010. Sin embargo, España siempre se ha negado a reconocerlo como Estado argumentando que actuó de manera unilateral.