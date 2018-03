Borràs (JxCat) afirma que las negociaciones con la CUP "progresan"

Barcelona, 16 mar (EFE).- La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs ha afirmado hoy que las negociaciones con la CUP para conseguir desbloquear la investidura "progresan", después de que esta mañana se hayan reanudado los contactos en el Parlament.

En unas declaraciones realizadas en el Parlament, Borràs ha confirmado el encuentro que JxCat y la CUP han mantenido a media mañana, que estaba pendiente de producirse desde hace varios días.

"Los grupos independentistas -según Borràs- tenemos la obligación de seguir trabajando para hacer posible un gobierno y garantizar la república, y en la reunión que hemos tenido hoy con la CUP hemos tratado de encontrar todos aquellos puntos en común que nos permitan conseguir ambos objetivos".

Ha explicado, además, que se trata de realizar "todos los encuentros posibles y trabajar hasta el último momento para avanzar juntos".

No ha dicho cuándo podría producirse el pleno de investidura, pero sí que ha querido dejar claro que el candidato de JxCat sigue siendo Jordi Sànchez, quien el martes, día 20, volverá a solicitar que le permitan ejercer sus derechos como diputado en la apelación que ha presentado ante el Tribunal Supremo.

Borràs ha puntualizado: "Sànchez no es que no pueda ser nuestro presidente, es que no le dejan serlo, pero sigue siendo nuestro candidato emanado de las urnas".

Según fuentes de JxCat y de la CUP, en la reunión de esta mañana han participado diputados de ambos grupos y tenía como finalidad seguir negociando el contenido de la propuesta de acuerdo de Govern, después de que los anticapitalistas rechazaran el segundo documento pactado entre JxCat y ERC.

En el encuentro no han participado representantes de ERC, ya que la reunión había sido acordada días atrás de forma bilateral entre JxCat y la CUP.