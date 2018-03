La ANC avisa a los partidos soberanistas: "No tenemos presos políticos para nada"

16/03/2018 - 22:01

La ANC ha pedido este viernes a los partidos soberanistas que no den la espalda a la sociedad catalana, ha reclamado unidad y les ha advertido: "No tenemos presos políticos para nada".

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

En un discurso en la concentración que ha convocado junto a Òmnium en la plaza Universitat de Barcelona por los cinco meses de encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la integrante del secretariado nacional de la ANC, Irene Negre, ha afirmado: "Tenéis derecho a renunciar, pero no tenéis derecho a hacernos renunciar".

La integrante de la ANC ha remarcado que el encarcelamiento de los dirigentes soberanistas no detuvo nada: "Aceleremos y hagámoslo por ellos. No son una moneda de cambio. No nos pegaron el 1-O para nada. No nos manifestamos para nada".

Negre ha afirmado que nada de lo que se ha declarado en el Parlament es simbólico, y ha dicho a los partidos soberanistas que si tienen miedo, que dejen paso.

Ha apelado a no dar "ni un paso atrás", ha llamado a trabajar juntos, y ha asegurado que todo el mundo es bienvenido si es para implementar la República.