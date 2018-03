Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "El futuro de las pensiones exige millones de nuevos inmigrantes. El FMI calcula que España precisará, en las próximas tres décadas de unos 5,5 millones de extranjeros para sostener las cuentas de la Seguridad Social"; "Máxima tensión en Lavapiés por la muerte fortuita de un mantero"; "Javier Solana se lamenta del rumbo que ha tomado el PSOE"; "Macron apremia a Merkel a reformar la Unión Europea".

EL MUNDO: "Los correos del 1-0 que delatan a Puigdemont y a Junqueras. El ex 'president' pidió "ultimar una carta" para agradecer a Trapero su papel en la consulta"; "Un bulo de Podemos incita los graves disturbios de Lavapiés. Sánchez Mato dio 55.00? a la vocal de la ONG que acusó a Gallardón"; "Díaz planta a Sánchez y Solana critica su gestión"; "La asesina de Gabriel cavó la tumba cuando el niño estaba vivo".

LA VANGUARDIA: "Los jubilados presionan para salir de la precariedad. Rajoy quiere evitar la imagen de un PP sin aliados"; "Choque entre manteros y policías en Madrid. La muerte de un vendedor ambulante por paro cardiaco durante una persecución policial a los manteros provocó disturbios importantes en el barrio madrileño de Lavapiés"; "Londres y Moscú se enfrentan por los exespías en un clima de guerra fría"; "El Parlamento vasco pide que se elimine el artículo 155 de la Constitución"; "La lacra de los narcopisos rebasa el Raval y se instala en el Gòtic".

ABC: "Podemos manipula la muerte natural de un inmigrante. Concejales de Carmena culpan al "capitalismo" y al "racismo institucional" de su fallecimiento por infarto cuando caminaba con un amigo".

EL PERIÓDICO: "Jubilados indignados. Manifestaciones en más de 100 ciudades claman hoy por pensiones públicas dignas"; "Santi Vila avala que la justicia pida cuentas a los impulsores del 'procés'; "Roma, el rival más asequible. El Barça disputará con el equipo italiano el pase a semifinales de la Champions".

EL CORREO: ""Nos atacaron con cinturones y vi reírse al que me cortó el cuello con la hebilla". El vigilante herido en San Mamés narra la encerrona de los ultras a él y a sus compañeros"; "Francisco González vaticina la desaparición de la mayoría de los bancos y 'startups'"; "El Ayuntamiento de Bilbao estrena en España el pago de las tumbas a plazos".

LA RAZÓN: "Podemos incendia la calle con un bulo contra la Policía. Mmame vino a España hace 12 años, no tenía papeles y vendía colonias en el "top manta". "Me dijo que estaba mal, se sintió indispuestos y cayó desplomado antes de llegar a su casa", asegura su compañero"; "La hija del ex espía Skripall llevó el veneno en la maleta sin saberlo".