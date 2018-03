Almunia: Los vetos del PP y Cs son el déficit democrático mayor que he visto

Madrid, 17 mar (EFE).- El excomisario de Asuntos Económicos y exvicepresidente de la UE Joaquín Almunia ha criticado hoy con dureza la estrategia de vetos que llevan a cabo el PP y Cs en el Congreso a las iniciativas del PSOE: "Es el déficit democrático mayor que yo he observado en once años y medio de comisario de europeo", ha dicho.

Tras subrayar que los partidos de Rajoy y Rivera no tienen una mayoría de votos que avale ese bloqueo de iniciativas, ha considerado "desesperante" su actuación.

"Me desespera cuando veo que cinco miembros de la Mesa, cuatro del PP y uno de Cs, bloquean iniciativas legislativas sin tener votos suficientes como para decir que representan a la mayoría de la población", ha señalado en la Escuela de Buen Gobierno del partido.

El que fuera secretario general de los socialistas de 1997 a 2000 ha pronunciado una conferencia sobre el futuro de la UE y el nuevo Contrato Social, en la que ha hablado de los retos de la socialdemocracia, que a su juicio tiene un problema de confianza "muy serio".

Para Almunia, la socialdemocracia necesita una "oferta de política económica propia" para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Según ha argumentado, el "origen de la desconfianza en los partidos socialdemócratas está en la política económica", porque, al no tener esa oferta propia, estos han incumplido sus promesas electorales.

"A veces nos hemos dejado llevar por fórmulas que no eran nuestras y otras hemos prometido el oro y el moro y cuando nos ha tocado gobernar hemos hecho lo contrario", ha admitido.

Ha sostenido que el impacto de la inmigración es el otro factor que ha debilitado electoralmente a los socialistas en Europa, por lo que ha llamado a "tomarse en serio" la política de inmigración, los flujos migratorios y también los problemas de envejecimiento de la población.

A grandes rasgos ha destacado cuatro retos para los socialistas: corregir los excesos de la globalización -"no atacarla, eso es una estupidez"-, saber como abordar las consecuencias de los cambios tecnológicos, reforzar el mecanismo redistributivo del Estado del Bienestar y profundizar en la democracia.

Ha opinado que a los que piden bajar los impuestos "habrá que decirles que no, que hay que subirlos de manera racional, inteligente, sabiendo a quién se cobra y quién los está pagando, y hacer el gasto público más eficaz".

A este respecto, ha defendido que "hay que gastar más y mejor en educación", porque es lo que garantizará más y mejores empleos en el futuro.

En su conferencia, Almunia ha abogado por recuperar el contrato social europeo "seriamente deteriorado" con la crisis, cuyas consecuencias España sufre especialmente por su "fragilidad económica" y por "torpezas políticas".

Una tarea que, a su juicio, deberían encabezar los socialdemócratas: "No puedo concebir que la socialdemocracia no tenga un proyecto de futuro, de Europa fuerte. Pensar que el socialismo español y la socialdemocracia europea pueden prescindir de Europa me aterra, porque es el mayor error que se puede cometer en el siglo XXI".