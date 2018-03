La Crida per la Llibertat anuncia acciones en Cataluña para señalar "todos los espacios de ocupación"

18/03/2018 - 15:56

El miembro de la Crida per la Llibertat y exdirigente de ERC, Àngel Colom, ha anunciado este domingo que la organización heredera de la Crida llevará a cabo acciones no violentas que consistirán en silencios de 15 minutos para señalar "todos los espacios de ocupación" a partir de la próxima semana y hasta que los presos independentistas sean liberados.

"Haremos silencio siendo como una estatua, y de donde estemos no nos moverán", ha explicado Colom en el Ateneu Barcelonès durante el acto de presentación de la Crida per la Llibertat, la organización heredera de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, que se fundó en 1981 y estuvo activa hasta 1993.

"Quizás no acabamos de entender que el pacifismo no es lo mismo que la no violencia", ha dicho Colom, quien se ha mostrado satisfecho que los ejemplos de pacifismo que ha dejado la que ha llamado 'revolución de las sonrisas', en alusión a las manifestaciones de las últimas diadas del 11 de septiembre, a la vez que ha insistido en que las acciones de la Crida per la Llibertat serán estrictamente no violentas.

Ha explicado que la propuesta de acción no violenta prevé acciones de no cooperación con el Estado español y acciones de desobediencia civil, y ha asegurado que la consulta del 9N de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017 ya fueron "un acto masivo de desobediencia civil".

Colom ha pedido a las fuerzas políticas republicanas, a entidades independentistas y a la sociedad civil "subir un escalón más de lo que hemos hecho", y ha asegurado que para poner en marcha un proceso de acción no violenta debe haber confianza dentro del independentismo y ahorrar en reproches.

El exlíder republicano ha insistido en la necesidad de un paso adelante: "Este escalón más, desde la voluntad pacífica, pasa por una estrategia de lucha no violenta donde no cabe la claudicación en ninguna ocasión más, donde no cabe ninguna marcha atrás".

RED DE OBSERVADORES INTERNACIONALES

El fundador del CIEMEN y de la Crida, Aureli Argemí, ha explicado que una de las prioridades de la organización refundada es "hacer una red de observadores internacionales" para defender los derechos de los independentistas presos.

Argemí ha avanzado que aprovecharan "redes que ya existen" para crear una propia, y que su propósito es redactar un programa de actuaciones después del verano basado un listado de personas, entidades e instituciones dispuestas a colaborar.

Ha destacado que ya cuentan con la colaboración del portal 'Catalan News Monitor', que recoge la actualidad catalana en lengua inglesa.