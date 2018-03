Erdogan apela al nacionalismo y al pasado otomano al festejar la toma de Afrín

Estambul, 18 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, apeló hoy al nacionalismo y a viejas glorias bélicas otomanas al celebrar la toma de la ciudad siria de Afrín a milicias kurdosirias aliadas de EEUU que Ankara tacha de terroristas.

La conquista de la ciudad de Afrín, la mayor del cantón del mismo nombre en el noroeste de Siria, coincidió hoy con el aniversario de la batalla de Galípoli en 1915, durante la I Guerra Mundial.

Erdogan y el primer ministro, Binali Yildirim, participaron en la conmemoración de los caídos turcos en Galípoli, que cada año se celebra con gran pompa en las colinas cerca de la ciudad de Çanakkale, próxima al Estrecho de los Dardanelos.

Erdogan recordó allí que las tropas turcas, apoyadas por combatientes sirios aliados, habían conquistado la ciudad de Afrín a las 05.30 horas GMT de hoy, tras dos meses de bombardeos y combates.

La operación Rama de Olivo, lanzada el 20 de enero pasado, tenía como objetivo expulsar del cantón de Afrín a las YPG, que dominaban este territorio de unos 2.000 kilómetros cuadrados en el extremo noroeste de Siria desde el inicio de la guerra civil.

Ankara considera las YPG una organización terrorista debido a sus vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía.

En su discurso, transmitido en directo por la cadena NTV, Erdogan asemejó la toma de Afrín a la victoria de las tropas turcas que defendían la vía marítima de los Dardanelos contra los navíos de guerra británicos y franceses en 1915.

"Ayer dimos una lección en Çanakkale a quienes querían aplastarnos, hoy haremos lo mismo a quienes intentan establecer un estado terrorista a lo largo de nuestras fronteras para atentar contra nuestra estabilidad y nuestro futuro", dijo el presidente.

"Desde luego, la dimensión de la lucha en Çanakkale no se puede comparar con nuestras operaciones fuera de nuestras fronteras, pero el objetivo es el mismo, el espíritu es el mismo, la fe es la misma", dijo Erdogan.

Relacionó así la victoria en Afrín con las batallas de inicios del siglo XX para frenar la desaparición total del Imperio otomano, y que dieron lugar en 1923 al establecimiento de la moderna República de Turquía, insinuando que la conquista de una franja de Siria previene ataques futuros.

"Como otomanos éramos un estado de 18 millones de kilómetros cuadrados. Nos redujeron, nos redujeron, y en 1900 teníamos cinco millones de kilómetros cuadrados. Ahora hemos caído hasta los 780.000 kilómetros cuadrados. Y ya no nos van a dividir más, no nos arrebatarán nada más", prometió el jefe de Estado entre aplausos.

Además equiparó las victorias de Galípoli y Afrín con la resistencia contra el golpe de Estado de julio de 2016, que Ankara atribuye al predicador exiliado Fethullah Gülen y su cofradía, denominada Estado paralelo por el hábito de sus miembros de ocupar puestos clave en Administración y Judicatura.

"Ya no está el PKK, ya no está el Estado paralelo, ya no hay nadie. Dijimos que íbamos a entrar en sus cavernas y han escapado buscando agujeros. Han huido a Siria. Los hemos perseguido. Y hasta hoy hemos neutralizado a 3603 terroristas", agregó Erdogan, en referencia a la cifra de combatientes enemigos abatidos, heridos o capturados durante la campaña de Afrín, según los datos del Ejército turco.

En las filas turcas murieron 46 soldados, de acuerdo con las últimas cifras difundidas hoy por la cúpula militar.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, sin embargo, asegura que han muerto 78 militares turcos, amén de más de 400 combatientes sirios aliados con Ankara y 289 civiles.

Turquía dejó de difundir en febrero las bajas de los combatientes sirios aliados, que utilizan el nombre del Ejército Libre de Siria (ELS), pero en las primeras semanas se situaban muy por encima del número de caídos turcos.

Erdogan agradeció en su discurso de hoy especialmente la participación del ELS y recordó que en Afrín ondea ahora la bandera turca junto a la utilizada por estas milicias sirias.

Aunque las YPG son aliados de EEUU en la lucha contra el yihadista Estado Eslámico, en Afrín no había desplegados soldados estadounidenses, que sí están en la zona de Manbech, situada a un centenar de kilómetros al este de Afrín.

Turquía ha prometido expulsar de allí también a la YPG lo que puede aumentar la tensión con Washington.

El diario turco Hürriyet reproduce testimonios de habitantes de Afrín, según los cuales, las unidades del YPG iniciaron su retirada de la ciudad de Afrín, "cargando sus armas en camionetas", hace ya dos o tres días.

Un militar turco, sin embargo, explicó al mismo diario que hasta anoche hubo intensos combates en la periferia de Afrín, si bien al entrar unidades especiales turcas en el centro de la ciudad esta mañana, los milicianos kurdosirios ya se habían ido.