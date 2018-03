PSOE-M: Se informó tarde y se actuó mal tras la muerte de un mantero en Lavapiés

Madrid, 19 mar (EFE).- La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha censurado hoy la gestión por parte del equipo de Gobierno de la capital de la muerte de un mantero en Lavapiés y los disturbios posteriores al considerar que actuaron "mal" y que se informó "muy tarde" de lo sucedido.

En declaraciones a los periodistas tras la Junta de Gobierno municipal, Causapié ha asegurado que dar explicaciones en la misma tarde del jueves de que la muerte del senegalés Mame Mbaye se había producido a causa de un paro cardiaco y sin que mediase una persecución policial habría generado tranquilidad a la ciudadanía.

"Llamar a la tranquilidad y a la calma por parte del Gobierno y de la alcaldesa hubiese muy importante. Eso es lo que le hemos pedido y le seguimos pidiendo a la alcaldesa y eso es lo que entendemos que no hizo", ha recalcado Causapié.

Los socialistas llevarán una moción de urgencia al próximo Pleno municipal, que se celebrará el jueves, para debatir lo sucedido y buscar soluciones que devuelvan la tranquilidad y Lavapiés y eviten que se repitan los "altercados violentos" vividos en la noche del jueves.

El PSOE-M también quiere llamar la atención sobre la situación que viven las personas en situación irregular, que por no tener papeles están "condenadas a la pobreza, la marginación y a trabajar en ámbitos ilegales" y ha pedido al equipo de Gobierno que no se limite a criticar sino que actúe poniendo en marcha iniciativas como la tarjeta de vecindad, que daría acceso a servicios públicos.

"No vale criticar cuando no se ha actuado", ha recalcado la socialista, quien ha subrayado que aunque estas personas no tengan papeles sí tienen derechos.

Además, Causapié ha desvinculado los altercados, que ha atribuido a "elementos vandálicos" cuya ideología le "da igual" de mensajes en Twitter como el de Rommy Arce, que aseguró que Mame Mbaye era víctima de la "xenofobia institucional" y comparó su muerte con el asesinato racista de Lucrecia Pérez.

"Comparto que hay referencias que no son adecuadas, pero no creo que eso provocara incendios en los contenedores (...) creo que hay una actuación que no es adecuada por parte de una concejala. Tenemos todos que intentar explicar las cosas sin sacarlas de contexto y de quicio", ha subrayado la concejal socialista.

El PSOE-M no ha cerrado aún el texto de su moción de urgencia pero considera que las soluciones en Lavapiés, cuya situación es "mejorable" pasan por bajar la "crispación" y encontrar fórmulas para la incorporación económica y sociocultural de personas que viven en la ciudad de manera irregular.

Sobre la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos, Causapié ha asegurado que es "más una noticia que una propuesta" ya que aún no se ha detallado el objeto a investigar.

"Una comisión de investigación sobre un suceso entiendo que debe investigarlo todo", ha añadido Causapié, que espera que los grupos cuenten con toda la información sobre lo sucedido.

Además, Causapié ha recalcado que el PSOE ha pedido en el Congreso información sobre el dispositivo de antidisturbios organizado por el Ministerio de Interior y ha asegurado que "pedir información no tiene necesariamente que ver con reprochar la actuación ni de la Policía ni del resto de profesionales" municipales.