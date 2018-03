Rufián (ERC) ve bien la candidatura de Turull: "Nosotros no somos un obstáculo, nos da igual el nombre"

19/03/2018 - 13:49

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha afirmado este lunes que en el caso de que el candidato de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, no pudiera asistir a la investidura, su partido aceptaría como candidato a la Presidencia de la Generalitat al exportavoz del Gobierno catalán Jordi Turull y ha afirmado que a su formación le "da igual el nombre" porque no son un "obstáculo".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Lo único que esperamos es que las tres fuerzas independensitas acordemos un nombre para que sea presidente y nos pongamos de acuerdo en cuanto a contenido y en cuanto a hoja de ruta", ha subrayado Rufián.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, el diputado se ha mostrado "optimista" y "convencido" de que esta semana habrá nuevas noticias en lo que respecta al acuerdo entre el bloque independentista para pactar un nombre.

En cuanto a la posibilidad de que el expresident del Ejecutivo catalán Carles Puigdemont renuncie a su acta como diputado, Rufián se ha mostrado crítico contra el Estado español: "Nadie debería dejar su acta de diputado, que ha ganado en las urnas, como consecuencia de la represión del Estado".