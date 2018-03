Podemos cree que la querella policial contra Monedero quedará "en nada"

Madrid, 19 mar (EFE).- La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha defendido hoy que su partido siempre es y ha sido "muy respetuoso" con las fuerzas de seguridad y se ha mostrado hoy convencida de que la querella del sindicato Unión de Policía Municipal contra Juan Carlos Monedero va a "quedar en nada".

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha presentado la proposición de ley registrada hoy por Unidos Podemos, a la que ha puesto el nombre de "sobrevivir no es delito" y que pide despenalizar la venta ambulante y que los manteros cuyo beneficio no supere los 400 euros no puedan ser condenados a penas de cárcel.

La proposición de ley registrada hoy pide además que no se les compute como antecedentes penales, lo que a juicio del grupo confederal es una de las causas que les dificulta después acceder al mercado laboral porque les impide "tener papeles".

Podemos presenta esta iniciativa tras los sucesos ocurridos en el barrio madrileño de Lavapiés el pasado jueves tras la muerte del mantero Mame Mbaye.

Preguntada por la querella que el sindicato policial ha presentado contra Juan Carlos Monedero y la concejala Rommy Arce por un delito de odio por criticar la actuación de los agentes en los tuits que publicaron tras la muerte del senegalés, Belarra ha augurado que va a "quedar en nada" porque "como siempre" desde la formación morada han sido respetuosos con las fuerzas de seguridad.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos ha confiado en que la muerte de Mame Mbaye ayude a visibilizar la situación de "precariedad" y "criminalización" que sufren miles de personas en nuestro país que "por el mero hecho de ser inmigrantes tienen serias dificultades para ganarse la vida".

De ahí, que considere necesario eliminar la reforma que introdujo el PP en 2015 y que ha provocado que "vender un bolso pueda conllevar dos años de cárcel" mientras que "defraudar a Hacienda" no tiene penas de prisión si no se superan los 120.000 euros.

Para Podemos, esto es algo "absolutamente desproporcionado" y espera que el resto de grupos parlamentarios apoyen su propuesta.

"La manta no es el sueño de nadie", ha enfatizado Belarra, quien ha explicado que su propuesta solicita que no se contemplen penas de cárcel para las ventas ambulantes con un beneficio inferior a 400, y que se sustituyan por penas de tres a doce meses de prisión que puedan ser intercambiadas por trabajos en beneficio de la comunidad, según la decisión del juez.