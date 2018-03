El PP acudirá al TC si la Mesa no reconsidera tramitar la ley para investir a distancia

20/03/2018 - 13:11

Considera que se vulneran los derechos de los diputados y se contradice al 155

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP en el Parlament Alejandro Fernández ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si la Mesa no reconsidera su decisión de tramitar la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por JxCat, que busca que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia.

En rueda de prensa este martes, ha dicho que han presentado una petición de reconsideración sobre esta tramitación, por lo que avisa de que, si la Mesa la rechaza, lo llevarán al TC "ante una nueva vulneración de los derechos de los diputados tan grave", ya que el PP no tiene suficientes diputados para acudir al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

La Mesa admitió la iniciativa a trámite el lunes y Cs y el PSC ya anunciaron que presentarán un recurso de reconsideración y que, si no se acepta, irían al CGE.

Fernández ha criticado que en los últimos años los partidos independentistas han impulsado iniciativas de "alteración partidista de las reglas del juego" que, a su juicio, vulneran los derechos de los diputados de la oposición, y ha puesto como ejemplo el pleno del 6 y 7 de setiembre, cuando se aprobaron las leyes de 'desconexión'.

El popular ha informado que la solicitud de reconsideración recuerda que la aplicación del artículo 155 establecía que la Mesa "no puede acordar ningún tipo de iniciativa que vaya en contra de los supuestos del 155 y no puede acordar medidas que vayan en contra de la Constitución y el Estatut", como considera que es la iniciativa de JxCat.

Otro argumento es que los letrados del Parlament dictaminaron que el procedimiento de lectura única, con el que se ha tramitado la reforma, está reservada a proposiciones simples, de manera que la propuesta de JxCat "no cumple los requisitos del reglamento porque supone una alteración substancial del Estatut".

Además, ha exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "no repita los mismos errores que cometió Forcadell, que no vulnere de nuevo los derechos de los diputados y que no altere las reglas democráticas de juego".

TURULL Y FORN

Preguntado por la posibilidad de que el exconseller Jordi Turull sea propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha rechazado valorarlo hasta que la candidatura sea oficial.

También ha descartado opinar sobre la decisión de la Fiscalía de pedir libertad bajo fianza del exconseller Joaquim Forn, ya que cree que debe esperar hasta que haya una resolución definitiva por el juez y que, en todo caso, el PP "respeta las decisiones judiciales independientemente" si las comparte.