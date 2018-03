El PP y Cs bloquean una semana la derogación de la prisión permanente

Madrid, 20 mar (EFE).- La Mesa del Congreso ha acordado -a solicitud del PP y Cs- ampliar una semana, hasta el próximo 27 de marzo, el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de ley para derogar la prisión permanente revisable cuyas enmiendas a la totalidad se debatieron la semana pasada en el pleno.

Para que se pueda ampliar el plazo de enmiendas, es necesario que lo pidan dos grupos parlamentarios y que se apruebe en la Mesa, donde PP y Cs tienen mayoría.

Con esta decisión, la derogación de la prisión permanente revisable a la que se oponen el PP y Cs continuará en dique seco hasta que se levante ese plazo de enmiendas, que podría repetirse en la próxima Mesa.

El debate de las enmiendas a la totalidad llegó al pleno la semana pasada porque Cs decidió en su momento no volver a pedir una nueva prórroga, lo que desbloqueó su tramitación, algo que fue duramente criticado por el PP y también por el PSOE.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha criticado ahora a los socialistas por no haber pedido ellos mismos esa prórroga del plazo de enmiendas parciales, cuando también está en su mano paralizar la tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

"Tras toda la semana pasada acusándome de haber quebrantado un acuerdo tácito, cosa que respetamos porque pedimos prórrogas en todo momento, ahora tienen la primera oportunidad para retrasar la tramitación y resulta que no cumplen con su palabra", ha criticado.

Hernando ha pedido al PSOE que "se aclare" y sobre todo que "no mienta" y no eluda sus responsabilidades.

Para el portavoz del PP, el PSOE "insultó" a las víctimas en el debate de la semana pasada y está haciendo un "papelón" porque existe un "apoyo mayoritario" de los españoles a la prisión permanente revisable, incluidos sus votantes.

"Lo que le pido es que no busque excusas donde no las hay y no intente distraer y no mienta y no vuelva acusar a mi grupo más", ha denunciado.

No está en absoluto de acuerdo la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que ha avanzado que su partido ni ha pedido ni pedirá que se amplíe el plazo de enmiendas y ha reprochado a PP y Cs el uso partidista que hacen de este debate.

"Sería una burla pedir ampliación del plazo de enmiendas cuando nosotros no vamos a presentar ninguna", ha subrayado.

Desde el "respeto" y la "solidaridad" con las víctimas, ha insistido en que el PSOE mantiene una posición "coherente" en contra de la prisión permanente revisable que, asegura, es una posición común en todo el grupo parlamentario socialista.

"Desde la coherencia y la solidaridad con las víctimas, compartimos su dolor, pero entendemos que la prisión permanente no es la solución", ha insistido.