Alonso (PP) dice que no van a designar candidatos para las capitales vascas "hasta después del verano"

20/03/2018 - 13:46

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que "hasta después del verano" no designarán a los candidatos del partido para las capitales vascas de cara a las próximas elecciones municipales y forales de 2019.

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

Alonso se ha referido en estos términos a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la portavoz del PP en el Consistorio de San Sebastián, Miren Albistur, no se presente a los próximos comicios, durante su visita a la empresa de genómica digital Patia en el parque científico y tecnológico de Miramon en la capital guipuzcoana.

"Me parece que Miren ha hecho y sigue haciendo una labor magnífica, y yo no descartaría que pueda repetir", ha señalado en alusión a la portavoz del PP en el Consistorio donostiarra. En todo caso, ha indicado que, "de aquí a unos meses, va a haber muchas especulaciones, las leeré con enorme interés, pero no vamos a designar candidatos hasta la vuelta de verano".

El líder de los populares vascos ha destacado el trabajo que Patia lleva a cabo en la prevención de la diabetes tipo 2, así como formando parte de "un gran proyecto biotecnológico en Euskadi".

En este sentido, ha destacado que esta compañía y el doctor Laureano Simón han sido "pioneros" en el impulso de ese sector en Euskadi y ahora ya hay más de 60 empresas destinadas a esta investigación y "a transformar todo ese conocimiento, industrializarlo" de una manera aplicada, en "nuevas terapias, nuevos medicamentos y en este caso nuevas herramientas para la prevención de la diabetes".

El dirigente del PP ha señalado que "casi la mitad de las mujeres que tienen diabetes gestacional pueden tener diabetes después" y también incrementa el riesgo de que sus hijos puedan tener diabetes posteriormente en su vida adulta y, por tanto, "la prevención de diabetes en embarazadas es muy importante".

APOYO AL SECTOR BIOTECNOLÓGICO

"Hay un 10% de personas diabéticas en Euskadi, por tanto, el 10% de la población tiene diabetes y casi la mitad no lo sabe", ha apuntado. "Poder identificar quien tiene riesgo o no es muy importante y todo esto se hace en un desarrollo tecnológico que también es un desarrollo industrial", ha incidido.

Alonso ha puesto en valor el sector biotecnológico en Euskadi "requiere apoyo" y representa la "imagen" de Euskadi que el PP quiere apoyar, "dando estabilidad y dando apoyo" al Ejecutivo central. Una Euskadi "pionera, puntera, que colabora no solamente en España, sino también con el resto del mundo", ha finalizado.