El PSOE afirma que Carmena no ha estado a la altura en la crisis de Lavapiés

Madrid, 20 mar (EFE).- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha considerado hoy que la alcaldesa, Manuela Carmena, "no ha estado a la altura" de la "grave crisis" vivida en la capital a raíz de los disturbios en Lavapiés el pasado jueves, una situación a la que en su opinión "no ha dado la importancia que merece".

Purificación Causapié se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas cuando éstos le han preguntado si le convencieron las explicaciones que dio Carmena ayer, cuando dijo que la actuación municipal fue "correcta" y mostró extrañeza ante las preguntas sobre si pediría responsabilidades a sus concejales.

"No me convenció. La alcaldesa ha dado una respuesta que no es la que yo esperaba de una alcaldesa", ha afirmado Purificación Causapié sobre las declaraciones de Carmena ayer, la primera vez que habló de los altercados del jueves pasado en Lavapiés tras la muerte del senegalés Mame Mbaye, de 34 años, a causa de un paro cardíaco.

"Una alcaldesa tiene que dar una respuesta convincente e información cuando hay una situación de crisis tan importante como la que vivimos el jueves", ha reflexionado Purificación Causapié, que ha apuntado que ella además preferiría que esa "tranquilidad" se pidiese en los medios y no a través de la red social Twitter.

Ante las peticiones de Cs de crear una comisión de investigación sobre la gestión de Ahora Madrid y la del PP de pedir el cese del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, la portavoz del PSOE ha instado al edil de Ahora Madrid a salir a dar explicaciones y ha dicho que tras escucharlo su grupo tomará una decisión.

Javier Barbero dijo el viernes que en el momento en el que el senegalés Mmame Mbage sufrió un paro cardíaco no se estaba produciendo ni se había producido antes "ningún tipo de intervención policial frente a él o contra él" pero la oposición lo acusa de haber ocultado que la Policía Municipal no intervino en su muerte con interés electoralista.

"Las decisiones que tomemos estarán determinadas por las informaciones que hoy tengamos pero yo creo que esta crisis que ha sucedido es muy grave y merece una respuesta inmediata", ha insistido la socialista.

Además, los socios de investidura de Manuela Carmena han recordado a Ahora Madrid que están gobernando "para resolver los problemas", no "para criticar el capitalismo", y que el gobierno municipal ha tenido algunas propuestas sobre la mesa que afectan a los vecinos inmigrantes como al propuesta de vecindad que finalmente no se llevará adelante.