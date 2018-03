Podemos respalda al Ayuntamiento de Madrid tras los sucesos de Lavapiés y pide esperar a la investigación

20/03/2018 - 15:38

Iglesias defiende despenalizar el 'top manta' y acusa al PP de preferir inmigrantes en situación irregular y "agitar el odio"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha respaldado este martes al Ayuntamiento de Madrid tras los sucesos de Lavapiés a raíz de la muerte del senegalés Mmame Mbaye, y ha asegurado que lo que toca ahora es esperar a que finalice la investigación sobre los incidentes y se "esclarezcan todas las circunstancias de lo ocurrido".

"Lo defendimos desde el primer momento y el Ayuntamiento también lo ha dicho así y así se hará. Eso es lo que toca, que se esclarezca cómo ha sido y cómo ha ocurrido todo", ha explicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces.

En esta línea, ha asegurado que será "a partir de ahí" cuando se pueda determinar "de quién es la responsabilidad y quién tiene que asumirla". "En eso estamos de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid e insisto, lo estamos diciendo desde el principio", ha reafirmado, al ser preguntada por la exigencia de responsabilidades al consistorio que han realizado varios partidos de la oposición.

PODEMOS PIDE "SERIEDAD" AL PP

A este respecto, Montero ha pedido "seriedad" al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tras asegurar éste que Podemos decidió convertir el fallecimiento de Mmame Mbaye y los sucesos posteriores "en una especie de acto de represión de la Policía". "Últimamente parece más un tertuliano de 13 TV que un portavoz parlamentario", ha criticado.

También ha criticado el comportamiento del PP el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aunque, en este caso, por las críticas de Hernando a la ley registrada este lunes por el partido morado para despenalizar la venta ambulante de productos falsificados.

En concreto, Iglesias ha acusado a los 'populares' de preferir "agitar el odio" y mantener en situación irregular a los inmigrantes, en lugar de facilitar su estancia legal en España, evitando que tengan antecedentes penales por dedicarse al 'top manta', si este se despenalizara.

"No puede ser que el Código Penal persiga a un trabajador por vender bolsos para alimentar a su familia y que le queden antecedentes penales y que no pueda regularizar su situación. Eso es una barbaridad y una cuestión de voluntad política. El PP no quiere cambiar eso y prefiere agitar el odio", ha denunciado.

"SI ALGUIEN DEBERÍA PERDER LA NACIONALIDAD SON LOS CORRUPTOS"

Iglesias ha puesto precisamente de ejemplo el caso del senegalés fallecido, que llevaba 14 años en España en situación irregular. "Lo que hay que hacer es regularizar. El ciudadano de Lavapiés que ha muerto llevaba 14 años en España. ¿Por qué no era español? Ese señor debería ser español. Si alguien debería perder la nacionalidad española son los corruptos que roban a todos los ciudadanos", ha defendido.

A este respecto, ha asegurado que lo que pretenden con su iniciativa es que no se persiga al mantero que se "está ganado la vida" sino a los "importadores, que son españoles" y a los "falsificadores". "Es una vergüenza ver en este país la impunidad y la arrogancia de los corruptos y tener que ver a un trabajador cogiendo sus bolsos con una manta y saliendo corriendo", ha criticado.

"Yo quiero ver a la policía esposando a corruptos y a defraudadores fiscales, no a trabajadores que sobreviven para llenar la nevera. Persigan a los importadores y falsificadores, pero no a quien trabaja para sobrevivir", ha insistido.