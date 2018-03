Rivera insiste al PP en que cumpla lo acordado porque solo así Ciudadanos apoyará los Presupuestos de 2018

20/03/2018 - 18:56

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido este martes en que el PP debe cumplir las medidas acordadas con la formación naranja si quiere que vote a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el Congreso.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Durante una reunión de su grupo parlamentario, Rivera ha instado al Ejecutivo a "mover ficha". "Anuncian públicamente que quieren aprobar los Presupuestos, pero ni hacen propuestas, ni los negocian, ni cumplen el pacto anticorrupción. Por enésima vez, pedimos al PP que se olvide de las encuestas, de su crisis interna y de Ciudadanos y que piense en España", ha manifestado.

El líder de Cs ha indicado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tendrá que decidir si quiere seguir a la deriva, solo y paralizado", o si prefiere "volver al acuerdo y a la estabilidad".

En este contexto, ha enumerado algunas de las medidas incluidas en el preacuerdo que ambos partidos alcanzaron el pasado septiembre para que la formación naranja apoyase las cuentas públicas de este año, como bajar el IRPF para quienes ganan entre 14.000 y 17.000 euros al año y eximir del pago de este impuesto a las rentas de menos de 14.000 euros.

También ha reclamado que se suban las pensiones mínimas, que se amplíen una semana más los permisos de paternidad y que se incluya en el IRPF una ayuda de mil euros para las familias que llevan a sus hijos a la guardería.

Además, Rivera ha instado al Gobierno a cumplir la exigencia de Cs de que estos Presupuestos destinen 500 millones de euros a iniciar la equiparación salarial de los policías nacionales y los guardias civiles con los agentes de los cuerpos policiales autonómicos, y que en 2020 se culmine esa homologación. "Queremos ver los 500 millones en la partida" para esos salarios, "sin trucos", ha dicho.

Otra medida del preacuerdo de septiembre es que se prioricen las inversiones en infraestructuras "productivas" como el Corredor Mediterráneo, en vez de "despilfarrar" el dinero público en "aeropuertos vacíos, trenes sin pasajeros y autopistas rescatadas", según ha señalado.

COMPLEMENTO SALARIAL PARA JÓVENES

Por último, el presidente de Ciudadanos ha advertido de que su partido no apoyará los Presupuestos de 2018 "si no se cumplen los actuales", los de 2017. En este contexto, ha recordado que el Gobierno aún no ha aprobado el decreto para regular el complemento salarial de 430 euros mensuales para jóvenes con contratos de formación que ya pactó con Cs. "Estamos tirando el dinero de Europa en vez de dárselo a los jóvenes españoles", ha lamentado.

Rivera ha afirmado que si el Ejecutivo del PP no acepta dar "un giro a la política social y económica", de manera que beneficie a la clase media y trabajadora que ha estado "machacada" en los últimos años con subidas de impuestos y recortes en los servicios públicos, "no habrá Presupuestos" este año.