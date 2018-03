Van Grieken defiende la credibilidad y honorabilidad de Cristina Cifuentes

Madrid, 21 mar (EFE).- El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, se ha mostrado hoy absolutamente convencido de la credibilidad y la honorabilidad de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tras publicar eldiario.es que Cifuentes obtuvo un título de máster en una universidad pública con notas falsificadas.

Van Grieken ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras presentar el Programa Accede, el servicio de préstamo de libros que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha el próximo curso.

La presidenta madrileña podría haber obtenido un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas, según publica hoy eldiario.es, que asegura que había dejado dos asignaturas pendientes de presentarse, pero dos años después una funcionaria cambió los 'no presentado' por 'notable'.

El consejero de Educación ha manifestado su "confianza total" en una universidad pública como la Rey Juan Carlos y su "confianza máxima" en la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sobre quien no alberga "ninguna duda".

Van Grieken ha precisado que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Cifuentes, pero se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "ella lo que ha hecho es cumplir con lo que tenía que cumplir" y que de que "ese es el máster que ella tiene con las notas que ella tiene".

Ha indicado que está a la espera de que la Universidad Rey Juan Carlos manifieste lo que tenga que decir con respecto a la información publicada.

El acuerdo que Ciudadanos firmó para la investidura de Cifuentes como presidenta regional exige en su punto tres la marcha de cualquier cargo público que "haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".

"Estoy absolutamente convencido de que como hemos venido haciendo hasta el momento lo cumpliremos a rajatabla por parte del Gobierno regional y a la cabeza de eso está la presidenta Cristina Cifuentes", ha afirmado el consejero de Educación sobre el acuerdo de investidura.

Van Grieken ha hecho hincapié en que la Universidad Rey Juan Carlos es la que tiene que proporcionar información para aclarar lo ocurrido y ha agregado que, en estos momentos, no dispone de datos para avalar o no o ratificar o no la información aparecida en un medio de comunicación.