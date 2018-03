PPC pide a Torrent que evite que Generalitat tenga "presidente provisional"

Barcelona, 21 mar (EFE).- El portavoz del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha afirmado hoy que no trasladaría "un mensaje de normalidad" tener "un presidente provisional" en la Generalitat, por lo que ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no someta a la investidura a un candidato con causas abiertas.

Rodríguez ha dicho en rueda de prensa que proponer a un candidato encausado "podría significar tener un presidente de la Generalitat provisional": "Entendemos que hay que salir de esta situación de provisionalidad, y opciones hay", ha remarcado.

Torrent ha confirmado este mediodía la renuncia de Jordi Sànchez como candidato a la investidura, que éste le ha comunicado por carta, y ha anunciado que abrirá mañana una nueva ronda de consultas para un "desbloqueo definitivo" y celebrar el pleno "en los próximos días".

Así lo ha dicho en una comparecencia en el despacho de audiencias del Parlament, un día después de que el hasta ahora candidato de JxCat declarara ante el Supremo que está dispuesto a renunciar a su escaño e incluso a dejar la política para salir en libertad, lo que allana el camino a Jordi Turull como nuevo candidato.

Para el diputado popular Santi Rodríguez la situación de bloqueo en Cataluña también está motivada por la renuncia de Ciudadanos (Cs) "a optar a la presidencia de la Generalitat y a intentar formar Govern", después de que el portavoz parlamentario de la formación naranja, Carlos Carrizosa, haya descartado que vayan a presentar a Inés Arrimadas como candidata a la Generalitat.

"Ya no valen las excusas de que no hay mayorías, porque tengo la sensación de que no hay ningún candidato en lado independentista que tenga mayoría", ha sentenciado Rodríguez, después de que la CUP anunciase ayer que mantiene su abstención al candidato de JxCat a la investidura.

La formación anticapitalista pidió ayer a la Mesa del Parlament que permita la delegación de voto de Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos en Bruselas, para el debate de investidura, a lo que Rodríguez ha recordado que el reglamento de la Cámara impide la delegación de voto en la situación en la que se encuentran los dos diputados.

Sobre la comparecencia de Torrent en la que ha anunciado la renuncia formal del hasta ahora candidato de JxCat Jordi Sànchez, Rodríguez ha apuntado que era algo que "ya se esperaban" desde que lo propusieron como candidato.

"Era una situación esperada e incluso querida por los grupos que hicieron la propuesta, a la vista de cómo avanzaban los acontecimientos judiciales y del programa de ERC y JxCat, que es muy contrario a aquellas manifestaciones que se han producido ante el Tribunal Supremo", ha remachado.

Sobre la posible fecha de celebración del pleno de investidura, Rodríguez ha emplazado a Torrent a que tenga en consideración a los trabajadores del Parlament y respete las fechas de Semana Santa.

Por otro lado, el PPC ya ha presentado la petición de reconsideración a la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de la propuesta de reforma de JxCat de la ley de presidencia que posibilitaría una investidura telemática o delegada.

En caso de que esta reconsideración no fuese admitida, el PPC ya anunció ayer que recurriría al Tribunal Constitucional ante lo que considerarían una "vulneración de los derechos de los diputados". EFE

1011745