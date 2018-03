Cs exige "explicaciones urgentes" a Cifuentes pero no su dimisión

Madrid, 21 mar (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido hoy "explicaciones urgentes" a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, sobre la posibilidad de que obtuviera en la Universidad Rey Juan Carlos un título de Máster con notas falsificadas, pero ha rehusado pedir su dimisión.

"Pedimos explicaciones urgentes e inmediatas a la presidenta regional para que salga a aclarar lo que ha salido hoy publicado en los medios de comunicación y que nos explique qué hay de cierto", ha declarado a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

El acuerdo que Ciudadanos firmó para la investidura de Cifuentes como presidenta regional exige en su punto tres la marcha de cualquier cargo público que "haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".

Sin embargo, Aguado ha rehusado pedir por el momento la dimisión de Cifuentes porque ha señalado que antes quieren "escuchar las explicaciones que tenga que dar" para ver "qué hay de cierto" en la noticia publicada hoy por eldiario.es.

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, no es prudente adelantar acontecimientos", ha sostenido.

Además, ha dicho que si se confirma esta información se habría cometido un "delito muy grave" tipificado en el Código Penal al "alterar unas calificaciones académicas" de Cifuentes en 2014, cuando ésta era delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Va más allá del acuerdo de investidura, no estamos hablando de si en tu currículum has puesto que sabes inglés y no sabes inglés. Estamos hablando de un delito muy grave tipificado en el Código Penal y que tiene penas muy graves", ha insistido.

En concreto, según el diario.es, Cifuentes habría dejado dos asignaturas pendientes de presentarse pero dos años después una funcionaria habría cambiado los 'no presentado' por 'notable'.

"Es un delito muy grave utilizar una institución pública, de una universidad pública, para beneficio de un cargo público", ha recalcado Aguado, que no ha pedido la dimisión de Cifuentes pese a las insistentes preguntas de los medios de comunicación.

Para el portavoz de Ciudadanos lo "sensato" ahora es que la presidenta regional "hable" y "dé su versión de los hechos".

"Adelantar acontecimientos no beneficia a nadie, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de contundencia", ha añadido.

Por eso, no ha querido pronunciarse sobre si esta información afectará al pacto de investidura.

"Es prudente y razonable esperar a las declaraciones de Cifuentes, que dé su versión de los hechos, que aporte las pruebas que considere oportunas que tiene que aportar y a partir de ahí tomar una decisión política", ha manifestado.

Aguado, que no ha contactado por el momento con ningún miembro del Gobierno regional, se ha preguntado "qué imagen pretende trasladar" la Comunidad de Madrid a los jóvenes universitarios "cuando hay una sospecha de una posible alteración de las calificaciones académicas" de la presidenta.