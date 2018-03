Las Rozas celebra un debate solamente con el PP y los concejales no adscritos

Las Rozas, 22 mar (EFE).- Las Rozas ha celebrado hoy su segundo Debate del Estado de la Ciudad en un pleno que ha resultado más corto de lo habitual debido a la ausencia de los grupos de la oposición Ciudadanos, PSOE, Contigo por Las Rozas y UPyD, que no estaban de acuerdo con la fecha de la convocatoria.

Así, sólo los once ediles del grupo Popular (que gobierna en minoría) y los dos ediles no adscritos Carlos Gómez y Patricia Arenas (que abandonaron ambos las filas de Ciudadanos para sentarse como no adscritos) han acudido a la sesión plenaria convocada para debatir sobre la situación del municipio.

La convocatoria de este pleno fue solicitada por todos los ediles de la oposición el pasado mes de diciembre, en una sesión plenaria en la que se exigió al Gobierno que se convocase antes de primavera.

En el último pleno ordinario de febrero, celebrado el pasado día 28, y en respuesta a una pregunta de UPyD, el portavoz del PP, Gustavo Rico, anunció que se convocaría el día 19 para su celebración hoy, día 22.

Los grupos de la oposición se unieron ayer para anunciar que no acudirían hoy a la sesión por no estar de acuerdo con las formas con las que se había realizado esta convocatoria.

El alcalde de la ciudad, José de la Uz, ha anunciado que tiene lista una segunda reforma fiscal para bajar los impuestos a todos los roceños, propuesta cuyo borrador "traía hoy a este debate para consensuar con la oposición".

Sin embargo, "no podemos hacerlo lamentablemente porque la oposición ha decidido no estar aquí hoy", añadió el regidor.

De la Uz ha calificado esta ausencia como una falta de respeto institucional, "no hacia este alcalde, que estará encantado de debatir siempre y cuando quieran", sino "hacia todos los vecinos, por hurtarles la posibilidad de debatir las propuestas e ideas que hoy traíamos aquí", como la reducción de impuestos.

En concreto, el regidor ha detallado que las inversiones en toda la legislatura van a superar los 40 millones de euros, repartidos en grandes obras y pequeñas de microurbanismo por toda la ciudad.

Por su parte, Ciudadanos ha criticado que el alcalde ha logrado el rechazo "de toda la oposición a que convoque el pleno más importante del año coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa".

El portavoz Sánchez de Mora ha desvelado que "justo antes del verano el alcalde aprovechó la convocatoria para dar carpetazo a temas controvertidos en un pleno que no tuvo apenas repercusión por las fechas en las que se celebraba".

"El gobierno del PP está tratando de invisibilizar su mala gestión", ha manifestado el edil que ha recordado que "hace pocas semanas vimos cómo se censuraba la pregunta de unos vecinos sobre un tema que incomoda especialmente a este equipo de gobierno: las viviendas del Montecillo".