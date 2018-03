El PSOE exige al Gobierno que deje de tomar como "rehenes" a pensionistas y maltratadas para aprobar los Presupuestos

22/03/2018 - 14:27

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha exigido este jueves al Gobierno que deje de tomar como "rehenes" a los pensionistas y a las mujeres maltratadas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en el Congreso, Robles ha tachado de "inaceptable" el "chantaje" al que a su juicio el Gobierno de Mariano Rajoy está sometiendo a la oposición con las cuentas públicas para 2018, que tiene previsto aprobar el próximo martes y llevar al Congreso el 3 de abril.

"No es aceptable que diga que no se incrementarán las pensiones ni se darán los recursos necesarios a la lucha contra la violencia de género si no se aprueban los Presupuestos", ha criticado la dirigente socialista.