Rajoy cancela su viaje a Angola y podrá seguir desde España la evolución de la situación en Cataluña

22/03/2018 - 17:21

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cancelado el viaje que tenía previsto emprender el sábado a Angola, para "quedarse en España" este fin de semana, según han informado fuentes del Ejecutivo.

BRUSELAS/MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El anuncio del cambio de agenda ha coincidido con la convocatoria del pleno del Parlament para tratar de investir al diputado de Junts per Catalunya Jordi Turull como próximo presidente de la Generalitat. No obstante, el anuncio de la CUP de que se abstendrá en la votación impedirá investirle este jueves.

Turull también está entre los citados este viernes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que podría dictar prisión provisional contra él. En este escenario,el jefe del Ejecutivo ha estado en contacto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa.

Rajoy tenía previsto visitar el domingo en Angola una escuela salesiana y reunirse con la colonia española y el día 26 participar en un acto organizado por la CEOE y la patronal angoleña antes de reunirse, con el jefe de Estado, Joao Lourenço. El presidente del país había invitado a Rajoy a visitar el país cuando él mismo viajó a España en su anterior puesto como ministro de Defensa.

El viaje de Rajoy tenía como objetivo reforzar el impulso de la presencia española en África, tras su reciente viaje a Costa de Marfil --para la Cumbre UE-Unión Africana--, la Reunión de Alto Nivel con Túnez de febrero y la que está prevista el próximo 3 de abril con Argelia.

No obstante, no es la primera vez que el presidente del Gobierno cancela un viaje internacional por la situación interna, y en particular por la evolución de los acontecimientos en Cataluña.

A finales de septiembre el jefe del Ejecutivo se ausentó de una reunión informal de jefe de Estado y de Gobierno de la UE en Tallin. Días después del referéndum independentista del 1-O tenía prevista una cumbre de países del sur de la UE en Nicosia que se canceló porque ni Rajoy ni el francés Emmanuel Macron podían asistir.

El jefe del Ejecutivo retomó su agenda internacional a principios de año y, de hecho, el continente africano es una de las regiones a las que el Gobierno quiere prestar más atención, por proximidad geográfica y por el nivel de retos y oportunidades que plantea su explosión demográfica y su crecimiento económico.

De hecho, el Gobierno espera poder presentar antes del verano el III Plan África que sentará las bases para la nueva relación con el continente. Angola se sitúa entre los países más ricos del continente, junto a Sudáfrica y Nigeria.