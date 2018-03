La oposición no alcanza un acuerdo sobre qué "responsabilidades" pedir por Lavapiés

Madrid, 22 mar (EFE).- La oposición del Ayuntamiento de Madrid no ha alcanzado un acuerdo sobre las propuestas que se debatirán en el Pleno para pedir al gobierno de Manuela Carmena responsabilidades, una investigación o ceses por su gestión de los disturbios del pasado jueves en Lavapiés, por lo que cada grupo mantendrá su propia propuesta.

El PP pedía el cese del concejal Javier Barbero, Ciudadanos propone una comisión de investigación sobre lo sucedido el jueves pasado tras la muerte del mantero senegalés y el PSOE -socio de investidura de Manuela Carmena- reclama al gobierno asumir "su responsabilidad política". Esta propuesta de los socialistas es la que previsiblemente saldrá adelante.

En concreto, el PSOE pide "al titular del área de gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias" asumir esa responsabilidad "por su falta de transparencia y de información a la ciudadanía durante la tarde del jueves y hasta 20 horas después".

"La información de la que se disponía resultaba clave para dar tranquilidad y calmar los ánimos", apostilla la propuesta de los socialistas, que sí contará previsiblemente con el apoyo del PP y de Cs.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz socialista, Purificación Causapié, ha admitido que no se ha alcanzado un acuerdo con los otros dos grupos de la oposición de manera que cada uno presentará su propuesta y cada uno de los grupos votará "lo que considere adecuado".

"Lo importante es que apoyemos el trabajo de la Policía Municipal", ha reivindicado la socialista, que considera que esta crisis se tiene que resolver con una propuesta que "reduzca la tensión" en el barrio.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que su grupo votará hoy a favor de las propuestas presentadas por el PSOE y Ciudadanos sobre los disturbios de Lavapiés pero no apoyará a Ahora Madrid porque no quiere "blanquear" la mala gestión del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas antes del Pleno municipal, el líder de los 'populares' madrileños ha lamentado el nuevo incidente vivido ayer en Lavapiés y ha pedido mandar un "mensaje de tranquilidad" a ese barrio que ha sido "ejemplo de convivencia durante mucho tiempo".

"También alegrarnos de que esta vez la cuenta de Twitter de la Policía Municipal sí decidió que era procedente informar sobre lo que había pasado en Lavapiés, no como ocurrió el jueves pasado", ha dicho el portavoz del PP.

José Luis Martínez-Almeida ha instado al gobierno municipal a "asumir sus responsabilidades políticas" por "errores graves en su gestión".

"Lo que tienen que hacer es no esconderse, dar la cara, y no decir que no hay nada reprochable", ha insistido el popular.

También en declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha denunciado que Villacís no puede convertirse en una zona en la que no pueda entrar la Policía y en ella se tiene que garantizar la convivencia y la seguridad de los vecinos.

"Este debate tiene que ser un punto de inflexión en el gobierno", ha dicho Villacís, que ha augurado que la oposición sí alcanzará un acuerdo para pedir "responsabilidades políticas" a Javier Barbero que, según ha augurado, el gobierno de Manuela Carmena no cumplirá.

La portavoz de Ciudadanos ha denunciado que no ha encontrado en el resto de grupos de la oposición "capacidad de llegar a acuerdos" pero ha dicho que su grupo sí apoyará otras propuestas.