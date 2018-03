Rajoy no es partidario de repetir elecciones en Cataluña pero "a veces" cree que no se quiere resolver el problema

23/03/2018 - 15:27

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que no es "partidario" de que se repitan las elecciones en Cataluña este verano y ha llamado a recuperar la normalidad institucional, económica y social en esta comunidad. Eso sí, ha dicho que "da la sensación a veces de que no se quiere resolver el problema" al proponer candidatos a la investidura que están huidos o con causas judiciales pendientes.

Ante el pleno convocado este sábado para la segunda sesión de investidura de Jordi Turull, ha dicho que espera, a la vista de "los acontecimientos" que se produzcan este viernes, que el presidente del Parlament, Roger Torrent ,tome las decisiones "ajustadas a derecho" como las que tendría que tomar "cualquiera" .

En la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo de Bruselas, Rajoy ha insistido en que Cataluña debe recuperar la normalidad y ha recalcado que corresponde a los partidos catalanes "ofrecer las soluciones de gobernabilidad" porque cada uno tiene sus "competencias". "Espero que las encuentren a la mayor celeridad posible", ha manifestado.

Dicho esto, ha reiterado que estará a negociar y hablar como lo ha estado "siempre" con un presidente de la Generalitat que cumpla la ley. Eso sí, ha asegurado que "da la sensación a veces de que no se quiere resolver el problema" al proponer candidatos para la investidura que están huidos o con causas judiciales pendientes.

Ante la decisión de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de huir de España antes de su comparecencia ante el juez Pablo Llarena, ha señalado que cuando la Justicia llama a un ciudadano, "lo normal" es comparecer. "A partir de ahí, yo ya ni puedo ni debo entrar en otra suerte de consideraciones y motivaciones que no me corresponde analizar a mi", ha dicho, para añadir después que no tiene constancia de dónde está la dirigente republicana.

