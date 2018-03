Colau aparca el tranvía y suspende el pleno por la "situación de excepción"

Barcelona, 23 mar (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha retirado hoy del pleno el debate sobre la unión del tranvía por la Diagonal y ha suspendido la sesión por que la comparecencia de políticos independentistas ante el Supremo y la huida de la dirigente de ERC Marta Rovira crea una situación de "excepción".

El debate sobre el proyecto del gobierno de Colau de unir las dos líneas de tranvía por la avenida Diagonal, para el que no cuenta con el apoyo suficiente, y el informe de la Síndica de Greuges debían centrar los debates del pleno de hoy, pero la situación política lo ha impedido.

"Hoy aquí he visto cosas que no había visto nunca. He visto a todo un grupo municipal llorando. He visto a muchas personas alteradas y he oído a muchos grupos municipales anunciar que retirarían proposiciones y dejarían de hacer debates que estaban previstos", ha señalado la alcaldesa, como argumento para suspender la sesión.

Colau, que preside el plenario, ha argumentado que "la sensibilidad de muchos de los presentes estaba alterada" y que en ejercicio de su "responsabilidad", lo mejor era "suspender el plenario" y convocar la junta de portavoces.

Los grupos de Ciudadanos, PSC y PP han criticado su decisión, mientras que Colau ha argumentado: "Hoy no es día para escenificar peleas".

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ya había comenzado con la actualidad política muy presente cuando el exalcalde Xavier Trias (PDeCAT) ha pedido la palabra para lamentar que el exconseller de Interior y exconcejal de Barcelona Joaquim Forn siga en prisión preventiva y para agradecer a Colau su visita a la cárcel de Estremera.

Después, la alcaldesa, visiblemente afectada, ha interrumpido el pleno para comunicar: "Marta Rovira acaba de anunciar que se va al exilio".

Ese ha sido el momento en que el republicano Alfred Bosch ha lamentado haber llegado a una situación "en la que una persona, para ser libre y para ser madre, tenga que irse de su país" y ha pedido "seguir trabajando mientras se pueda".

En la sesión se han vivido diferentes momentos de enfrentamiento entre Colau y la presidenta del grupo de Ciudadanos, Carina Mejías, que ha acusado a la alcaldesa de "aplazar decisiones que afectan a los barceloneses" y permitir "insultar a los votantes de Ciudadanos".

Por su parte, el presidente del PSC, Jaume Collboni, ha considerado que suspender el pleno era "una falta de respeto a la institución, a los ciudadanos, a los concejales y a las entidades presentes".

Más crítico ha sido el popular Alberto Fernández Díaz, que ha acusado a Colau de "promover un particular golpe de estado municipal", de "alinearse otra vez con el independentismo y de convertirse en colaboradora necesaria de la secesión".

La presidenta del grupo de CUP-Capgirem, María José Lecha, ha censurado a los partidos constitucionalistas porque, en su opinión, "está claro que se ha judicializado la política por tres grupos presentes en este plenario", en referencia a PSC, Ciudadanos y PP.

La junta de portavoces ha decidido que el pleno se retome el próximo 10 de abril en el punto en el que se ha dejado, justo después del pleno extraordinario convocado para debatir las preguntas de la multiconsulta, al que ha añadido el debate sobre el tranvía.