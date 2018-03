PDeCAT plantea la tercera reprobación a Dastis en el Congreso, ahora por "negligencias" de los consulados en elecciones

23/03/2018 - 18:06

El PDeCAT quiere que el Congreso de los Diputados repruebe por tercera vez al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, en esta ocasión por lo que considera "reiteradas negligencias del Servicio Exterior" para facilitar el derecho de voto a los residentes en el extranjero.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Dastis ha sido reprobado por el Congreso en dos ocasiones, la primera en octubre, junto a su colega de Interior, Juan Ignacio Zoido, por el incumplimiento del compromiso de España con la UE en materia de acogida de refugiados, y la segunda en noviembre por unas declaraciones en la BBC criticando a la escuela catalana.

Ahora, el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà busca una tercera después de haber acusado al ministro en el pleno del Congreso de "indolencia" y hasta "mala fe" del personal de los consulados españoles a la hora de cumplir con sus funciones para garantizar el derecho de voto de los emigrantes. La moción de Xuclà se votará en el próximo pleno del Congreso.

El pasado martes, en la interpelación que está en el origen de la moción, el diputado opinó que el Servicio Exterior es el "eslabón débil" de la reforma electoral de 2011, en la que se negó a los emigrantes el voto en las elecciones municipales y se les obligó a solicitarlo --el llamado voto rogado-- en cada convocatoria de generales y autonómicas.

Aquella reforma hizo caer en picado el voto exterior, y en las generales de 2016 solo votó un 6,3 por ciento del Censo de Residentes Ausentes (CERA), una situación que ha hecho a los partidos replantearse el sistema y así se está discutiendo en una subcomisión en el Congreso.

El diputado desgranó varios casos de particulares que no pudieron votar en las elecciones catalanas del 21-D, especialmente porque no les llegó a tiempo la documentación. Dastis se comprometió a intentar subsanar los posibles errores concretos que se hayan producido pero advirtió de que no aceptaría una "causa general" contra el Servicio Exterior.

De hecho, defendió que los funcionarios hacen todo lo que pueden en el marco de la actual ley electoral y subrayó que su Ministerio no tiene nada que ver con los envíos postales desde España.

A su modo de ver, el principal problema es que "el voto rogado exige un tiempo considerable que encaja difícilmente con los 54 días del proceso electoral" y los retrasos son "inherentes" al funcionamiento de los servicios postales extranjeros.

DASTIS: LA SOLUCIÓN ESTÁ EN MANOS DEL CONGRESO

Y además, recalcó que la "solución duradera" del problema está en manos del Parlamento, que es a quien corresponden los trabajos para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En la moción que someterá al pleno, el PDeCAT también pide al Congreso que acuerde "tramitar con celeridad" una proposición no de ley que reforme la ley electoral "para suprimir el sistema de voto rogado".

Se trata, dice, de "mejorar el derecho fundamental de voto para personas que viven en el extranjero y volver a los principios de la anterior legislación, con el objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercer fácilmente y con todas las garantías".