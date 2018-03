Compromís lamenta que el Grupo Mixto del Senado acabe "acogiendo" a imputados como Pilar Barreiro

23/03/2018 - 19:08

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha señalado este viernes su "hartazgo" por el hecho que la senadora del PP Pilar Barreiro vaya a pasar al Grupo Mixto de la Cámara Alta, donde compartirá espacio con la formación valenciana. Critica que el Mixto acabe "acogiendo" a imputados 'populares'.

Mulet reclama al PP que "se quede" a la senadora o que ésta devuelva el acta o vaya a un grupo de no adscritos, por lo que lamenta que "de nuevo" el Grupo Mixto "acabe pagando los líos del PP".

Quien acaba "acogiendo y dando cabida a personas imputadas y con problemas judiciales provenientes del PP" es el Grupo Mixto que es tratado como el "estercolero", ha asegurado.

DEFIENDE LA HONRADEZ DEL MIXTO Y PIDE GRUPO DE NO ADSCRITOS

"En el Mixto somos grupos y personas honradas y acabamos siempre pagando los casos de corrupción, como si fuéramos un estercolero, un sitio donde esconder o aparcar la corrupción de los demás", ha asegurado el senador valenciano.

Mulet aboga por crear un grupo de no adscritos, donde vayan estas personas "que aseguran no querer perjudicar a su grupo pasando por encima de los demás, porque esta persona seguirá cobrando y asumiendo funciones que hasta ahora no tenía.

Y vincula la marcha de Barreiro del Grupo Popular con la aprobación de los Presupuestos, asegurando que es el "precio" que paga el PP para pasar las cuentas. "Es una pantomima que no solucionará nada ni acabará con la corrupción que está en la genética del partido en el gobierno", ha criticado.

RITA BARBERÁ Y ELVIRA GARCÍA

El Grupo Mixto del Senado está formado por 11 parlamentarios de ocho partidos distintos. En el verano de 2016 Rita Barberá abandonó el PP pero pasó al Grupo Mixto, donde estuvo tan solo un par de meses antes de su fallecimiento.

En marzo de 2017 la senadora de Podemos por Álava Elvira García abandonó la formación morada pero mantuvo el puesto en el Senado, y pasó también al Grupo Mixto.