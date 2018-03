PP critica la irresponsabilidad de Ciudadanos por dejar al país a punto de no tener Presupuestos por Barreiro

24/03/2018 - 13:52

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado la irresponsabilidad de Ciudadanos por haber llevado al país a la posibilidad de "dejarlo sin Presupuestos" al imponer al PP la condición de que la senadora Pilar Barreiro saliera del partido.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Nos parece muy llamativo que un asunto como este haya llevado a la posibilidad de paralizar el país y dejarlo sin Presupuestos", ha señalado Maroto en declaraciones a los medios este sábado.

El dirigente popular ha criticado también la incoherencia de Ciudadanos al exigir la salida de Barreiro del Grupo Popular cuando aún no se ha producido la apertura de juicio oral del caso, condición que la formación liderada por Albert Rivera "dejó por escrito" en una proposición de ley.

"Para ellos la apertura del juicio oral era el límite en que un político debía dejar su responsabilidad, una cuestión que nunca ha sucedido en este caso", ha explicado Maroto, para quien la exigencia de Ciudadanos supone "una enorme contradicción".

"Una cosa es defender la transparencia y otra muy distinta es no ser ni responsable ni coherente", ha señalado Maroto, para quien Ciudadanos "no ha sido coherente" porque este caso no se circunscribe a su argumentario sobre transparencia y "no ha sido responsable" porque "ha estado a punto de dejar al país sin Presupuestos".

"Afortunadamente", la decisión de Barreiro "va a permitir que el Gobierno pueda continuar en su camino", ha indicado Maroto, que ha insistido en que la de Barreiro ha sido "una decisión personal".

"No todo vale en política ni todos los discursos y las acciones valen en materia de regeneración, especialmente cuando contradicen el discurso y ponen en riesgo la estabilidad del país", ha apuntado.

Esta semana, la senadora Pilar Barreiro ha abandonado el Grupo Popular para pasarse al Grupo Mixto, después de que Ciudadanos pusiera al PP como condición para aprobar los Presupuestos de este año que el partido apartara del escaño a Barreiro, que sigue investigada por delitos de corrupción en el marco de la trama Púnica, aunque la Fiscalía ha pedido el archivo provisional de la causa.

El pasado 15 de enero, Barreiro declaró en el Tribunal Supremo en calidad de investigada por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica. La Sala de lo Penal había abierto causa contra ella el 17 de octubre.