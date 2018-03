PSOE defiende a los periodistas que dieron la información del máster de Cifuentes y dice que la querella no aclara dudas

26/03/2018 - 17:15

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido que los periodistas de 'eldiario.es' que lanzaron la información sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dieron una información "motivada y argumentada" y ha señalado que la querella que interpondrá la dirigente a este periódico "no aclara las dudas".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expuesto Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces extraordinaria de este lunes, después de que la dirigente autonómica haya avanzado que interpondrá una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director del 'eldiario.es', Ignacio Escolar, por publicar una información "falsa, parcial y tendenciosa" sobre sus notas en el máster que cursó el curso 2011-21 en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Ella se querella contra quienes dieron una información falsa y, desde luego, no coincide, porque es una información motivada, argumentada y seria, la que se ha presentado. Por eso quiero mostrar mi solidaridad con los periodistas que trabajan con seriedad y rigor. No prejuzgo, está en su derecho de presentar una querella, pero tengo que decir que esa información no es que sea inconsistente, hecha sin ninguna prueba. Pero, sin mencionar ningún nombre, respetamos el trabajo de tantos periodistas", ha sostenido Gabilondo.

Además, ha aseverado que con la querella que pretende poner la dirigente autonómica a este periódico, "no se aclara aquello que preocupa". "Si la presidenta compareciera y dijéramos que se nos han aclarado las dudas pero de esa forma no se nos aclaran", ha reiterado el portavoz socialista.

"PP parece que no tiene voluntad de que comparezca Cifuentes, pero pensamos que debe comparecer, pensamos que lo necesita por el respeto a la Comunidad y porque lo necesitamos todos porque hay una alarma social. Esto tiene que ver con la honorabilidad y la credibilidad, que yo no la pongo en duda hasta que se comparezca, y que tienen que ver con el respeto que merecen las instituciones", ha concluido.