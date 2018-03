PP lamenta que la oposición quiera "machacar" a Cifuentes con la comparecencia del día 4, que es "puro teatro"

26/03/2018 - 17:46

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha lamentado este lunes que la oposición quiera "machacar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al pedir su comparecencia en un Pleno extraordinario el 4 de abril sobre la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), algo que ven de "puro teatro".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo has sostenido Ossorio en declaraciones a los periodistas en rueda de prensa posterior a la junta de Portavoces extraordinaria celebrada este lunes, después de que los grupos de la oposición solicitaran la comparecencia para el día 4 de abril en un Pleno extraordinario que finalmente ha sido aprobado.

"En el próximo Pleno ordinario podrían meter la comparecencia que han pedido el día 4. Es puro teatro, ellos quieren machacar a Cifuentes porque lo está haciendo muy bien en el Gobierno, les dará rabia que haya bajado impuestos, que sea un referente en materia de regeneración democrática", ha dicho.

Por ello, entiende que "es positivo el anuncio de interponer una querella y pedir los jueces que se hagan diligencias de averiguación de lo que ha sucedido en este asunto". "Ella ya dio explicaciones el miércoles, y envió documentos con justificantes de pago de las tasas. Ese mismo día catedráticos, el rector de la universidad y las firmas de tres profesores atestiguaron que era cierto", ha defendido Ossorio.

Además, el portavoz popular ha insistido en que Podemos, PSOE y Ciudadanos son los que "están desprestigiando" a la URJC, "porque no dan crédito a las explicaciones del rector, de catedráticos y profesores que firman ese trabajo". A su juicio, con esta comparecencia "el tripartito de la oposición se salta el Reglamento a la torera, como en Cataluña el tripartito de independentistas que lo incumplen".

Ossorio ha lamentado que "teniendo razón" y la oposición "saltándose el Reglamento de la Asamblea se la quiten". " A mí no me gusta que por los votos se incumpla el Reglamento, me gusta que juguemos todos con las mismas reglas del juego y me molesta que utilicen los votos de manera perversa para incumplir el Reglamento", ha afeado a la oposición.

No obstante, Ossorio ha aseverado que en la comparecencia Cifuentes "lo va a hacer fenomenal" , aunque a la oposición no le valdrán las explicaciones que aporte la presidenta porque "se podría presentar el espíritu santo, Aristóteles o Platón que la oposición va a seguir diciendo que todo es falso". "Ella es muy fuerte, es un referente en regeneración democrática y confío que estas acusaciones caigan en saco roto y no le perjudiquen de ninguna manera", ha apuntado.