La comisión sobre la EMVS se reúne un año después para aprobar el dictamen

Madrid, 26 mar (EFE).- La comisión de investigación sobre la venta de vivienda pública por parte del gobierno municipal de Ana Botella se reúne el próximo 6 de abril, más de un año después de constituirse, para aprobar un dictamen de los trabajos heredados de la primera comisión que fue paralizada por orden judicial.

Esta comisión de investigación sobre la EMVS se reúne por segunda vez para aprobar el dictamen tras la sesión constitutiva del 21 de febrero de 2017.

Los grupos decidieron no citar a declarar a nuevos comparecientes y dar por buena la documentación aportada y las declaraciones realizadas en la anterior pero no volvieron a convocar esa comisión de investigación, paralizada desde hace más de un año.

El dictamen de la anterior investigación anulada por la justicia consideraba a la Comunidad de Madrid "colaborador necesario" en la venta de los 1.800 pisos de la EMVS a fondos buitre y pedía al Pleno reprobar a los "responsables políticos" de aquella decisión, entre ellos a la exalcaldesa Ana Botella.

Esta es la segunda comisión sobre la venta de 18 promociones de vivienda municipal a fondos de inversión en 2012 y 2013.

La constituida en mayo de 2016, a la que el PP no asistió, fue declarada nula al considerar los tribunales que no era conforme a derecho porque no tenía un "objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanentes".

El PP no participó en esa primera comisión de investigación al considerar que era una "cacería" contra su partido y una "causa general" contra su formación.

La nueva comisión está compuesta por 11 miembros -4 del PP y de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos- y según la orden de creación tenía que tener una duración máxima de tres meses, prorrogables a tres meses más, tras lo cual se tenía que elaborar el dictamen. Ese informe será elevado a Pleno para su votación.

Al margen de las conclusiones de esa comisión, el Ayuntamiento de Madrid ha remitido a la Comunidad de Madrid el expediente que reclama la nulidad de la venta de 1.800 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere por parte del gobierno de Ana Botella.