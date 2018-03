Cifuentes cree que las dudas del máster son una "cacería" y anuncia querellas

Madrid, 26 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que las informaciones sobre su máster son fruto de una "cacería" contra ella porque su lucha contra la corrupción "indudablemente tiene un alto precio" y ha anunciado la presentación de una querella contra los periodistas.

"La lucha de mi Gobierno contra la corrupción, levantar alfombras y abrir ventanas indudablemente tiene un alto precio", ha dicho la presidenta madrileña ante el comité de dirección del PP de Madrid, donde ha defendido no haber recibido "ningún trato de favor" en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

"La cacería continúa", se ha quejado Cifuentes, que considera que pese a haber presentado sus pruebas "cada día se dan más vueltas de tuerca" porque, ha dicho, "las pruebas no importan" a quienes al margen de la ética y la moral buscan deteriorarla política y personalmente, y debilitarla "a toda costa".

"Conmigo no van a poder, como no van a poder con todos nosotros, que se enteren", ha manifestado ante la dirección del PP. Por el momento, Cifuentes no ha respondido a preguntas de los periodistas.

Además, ha anunciado que va a presentar de forma inmediata una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por la información sobre las supuestas irregularidades de su máster.

En su opinión, estas publicaciones están construidas "sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa".

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha asegurado que ni él ni Raquel Ejerique tienen "miedo" por la querella.

"Tenemos la verdad de nuestra parte", ha asegurado en Twitter el periodista, que añade que han mostrado "todos los documentos" y "demostrado las irregularidades y las contradicciones de sus distintas versiones" sobre la obtención del máster.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado ante la cúpula del PP su "apoyo, respeto y cariño" y el del partido hacia Cristina Cifuentes, quien tiene, ha dicho, "el reconocimiento" de la dirección nacional de los populares.

Para el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, las presuntas irregularidades del máster de Cifuentes "pintan mal, pinta feo" y ha pedido a la líder del PP madrileño que "dé la cara".

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha exigido a la presidenta madrileña explicaciones "inmediatas, claras y contundentes" sobre su formación académica y evitar así responsabilidades políticas.

Cifuentes, que también es presidenta del PP de Madrid, ha reaparecido ante el Comité Ejecutivo del partido tras días de ausencia a causa de una gripe y después de no haber dado explicaciones sobre el máster en el Pleno de la Asamblea del pasado jueves.

La presidenta respondió a este asunto con un comunicado y un vídeo publicado en las redes sociales el pasado miércoles, en el que aseguraba que todo fue legal tal y como había asegurado también la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en la que cursó el máster en Derecho Autonómico en el año académico 2011-2012.

Sin embargo, para los grupos de la oposición en la Asamblea estas explicaciones no han sido suficientes y por eso han registrado este lunes una petición conjunta para celebrar un Pleno extraordinario en el que Cifuentes comparezca para aclarar este asunto.

La comparecencia tendrá lugar finalmente el 4 de abril, tal y como ha decidido la Junta de Portavoces en una segunda reunión extraordinaria después de que la Mesa de la Asamblea diera el visto bueno a la celebración de un Pleno extraordinario.

En los dos casos la iniciativa ha salido adelante por mayoría, con el único voto en contra del PP.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reprochado a Cifuentes que haya "preferido avivar la llama" y optar por el "discurso de la cacería" al anunciar la presentación de una querella contra los periodistas que informaron sobre su máster.

Desde Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, ha acusado a la presidenta regional de querer "encarcelar la libertad de expresión y de información".

Por su parte, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, que está dispuesto a ser candidato en una posible moción de censura contra Cifuentes, ha dicho que el anuncio de la querella no aclara las "dudas" que hay respecto al máster.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha criticado a los grupos de la oposición por querer acabar con Cifuentes "a toda costa" con el asunto del máster y cree que "la única solución en este caso es que dictaminen los tribunales de Justicia".