Exconseller huido en Bélgica dice que Puigdemont y Comín se abren a dejar su escaño para evitar elecciones

27/03/2018 - 12:02

El exconseller Lluís Puig, quien se encuentra huido en Bélgica, ha explicado este martes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) y el exconseller Toni Comín (ERC) están dispuestos a dejar el acta de diputados en el Parlament para evitar unas nuevas elecciones.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, ha asegurado que "Puigdemont y Comín decían que, si era necesario, antes que ir a elecciones estaban dispuestos a ceder el acta de diputado".

De las actas de diputado de Puigdemont y Comín depende la mayoría de JxCat y ERC para poder investir a un presidente y desbloquear la legislatura: ninguno de los dos puede votar porque están en el extranjero y sin sus votos se necesita el apoyo de la CUP.

Lluís Puig también ha reivindicado que el nuevo Govern debe desplegar una hoja de ruta republicana: "Hacer un Govern autonómico pensando en que la gente saldrá de la cárcel es una mentira, un retroceso y alargar durante muchos años la cárcel de los que ya están dentro".

Ha explicado que no se arrepiente de nada y que no ha tenido la tentación de regresar a España desde que huyó a Bruselas hace cinco meses: "Volver a un país en el que al fascismo se le ha caído la careta y se comporta como se comporta no es tentador".

Y ha dicho que ningún país de Europa comprende que se pida "la misma pena para los terroristas que para unas personas que ganaron las elecciones y que intentaron cumplir con un compromiso con los ciudadanos de manera pacífica, cívica y democráticamente".

Sobre la oferta del PSC de conformar un Govern de concentración que cumpla la ley y recosa Catalunya en beneficio de todos los ciudadanos, Puig ha destacado que "ojalá el PSC reconociera que se equivocó apoyando el 155: mientras no lo haga no entrará nunca un Govern de concentración".