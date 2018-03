Podemos avisa de que mientras continúe la judicialización del conflicto catalán seguirá aumentando la tensión social

27/03/2018 - 14:06

Irene Montero defiende que una diputada valenciana participe en una manifestación contra la encarcelación de Puigdemont

Irene Montero defiende que una diputada valenciana participe en una manifestación contra la encarcelación de Puigdemont

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha avisado este martes de que, mientras continúe la "judicialización" del conflicto catalán y no se abra paso la vía política para solucionarlo, la "tensión social" seguirá incrementándose en Cataluña.

Así lo ha asegurado Montero en la Cámara Baja al pedírsele opinión sobre los episodios de tensión que se viven en las calles catalanas desde la detención el pasado domingo del expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra en una cárcel alemana.

LLAMAMIENTO AL "SENTIDO COMÚN"

"La judicialización de la política y la ausencia de negociación y de búsqueda de soluciones políticas satisfactorias lleva a un incremento de la tensión social", ha explicado Montero, quien ha vuelto a hacer un llamamiento al "diálogo, la negociación, la empatía y el sentido común".

Y es que, en su opinión, mientras no haya una "voluntad clara y firme de negociar y llegar a acuerdos, la tensión social seguirá aumentando". "La judicialización del conflicto no sólo no se pasa con el tiempo, como le gustaría al señor M. Rajoy, sino que se recrudece e incrementa", ha insistido.

En este contexto, ha avalado la presencia de la diputada valenciana de Unidos Podemos Rosana Pastor en una manifestación en Valencia por la libertad de Puigdemont en la que se quemaron retratos del Rey. Montero ha subrayado que en opinión de su formación, ni Puigdemont ni otros impulsores del proceso independentista deberían "estar en prisión" porque es "un grave error encarcelar a personas por hacer política".

FRENTE COMÚN EN EL CONGRESO

"La judicialización de la política aumenta y encona los conflictos", ha reiterado la portavoz de Unidos Podemos, quien, sin embargo, no ha querido avanzar si su grupo parlamentario se sumará al frente contra los procesamientos que quieren impulsar el PDeCAT y ERC en el Congreso.

Montero ha indicado que el portavoz de ERC, Joan Tardà, se ha puesto en contacto con ella para comunicarle esta iniciativa que quieren escenificar el próximo martes, pero dado que aún no ha recibido ningún documento, ha preferido esperar a ver el contenido de lo que plantean los independentistas. "Lo estudiaremos", ha dicho.